3子重病沒錢醫　印度5兒單親媽街頭舉牌：請買下我的器官

印度喀拉拉邦（ Kerala ）邦柯枝市（ Kochi ）一名養育 5 個子女的單親媽媽，因爲無力負擔房租、子女的醫藥費，20 日晚間被房東趕出住所後，一家人在拉武卡德鎮（ Mulavukadu ）露宿街頭，單親媽媽更貼出廣告，稱自己願意出售器官甚至是心臟，引起當地媒體、官員關注。喀拉拉邦的官員、議員都承諾提供幫助。





▲桑蒂與她的5名子女合照。（圖／翻攝自印度快報）