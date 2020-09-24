3子重病沒錢醫　印度5兒單親媽街頭舉牌：請買下我的器官

印度喀拉拉邦（ Kerala ）邦柯枝市（ Kochi ）一名養育 5 個子女的單親媽媽，因爲無力負擔房租、子女的醫藥費，20 日晚間被房東趕出住所後，一家人在拉武卡德鎮（ Mulavukadu ）露宿街頭，單親媽媽更貼出廣告，稱自己願意出售器官甚至是心臟，引起當地媒體、官員關注。喀拉拉邦的官員、議員都承諾提供幫助。
據《印度快報》（ India Express ）報導， 44 歲女子桑蒂（ Santhi ）週日（ 20 ）晚間被房東趕出房門，因此帶著孩子們在街頭搭起帳篷抗議，桑蒂為了子女的醫藥費和不斷增加的債務，貼出告示稱要賣自己所有的器官，甚至包括心臟。
桑蒂說她最大的兒子原本能工作養家餬口，但不幸在去年 7 月發生嚴重車禍，為了治療大兒子桑蒂因此欠下大筆債務，直到現在都無法還清，而她的女兒因為 7 年前的意外需要接受手術治療頭部和眼睛；二兒子從出生以來就患有眼疾，7 歲時因為胃部腫脹接受手術，現在二兒子 23 歲卻無法工作。全家 5 口子女只有 2 個人算是健康，其中一個為了打工輟學，另一個還在上小學六年級。
桑蒂原本是名司機，在懷有最小的孩子時遭到丈夫拋棄，為了照顧孩子們而辭去工作。桑蒂的行動引起媒體的關注，當地官員和警察前往現場協助安置這一家人。喀拉拉邦的衛生部長向她承諾將會盡力照應她的孩子；國會議員也保證將會對此事展開調查，幫助這個家庭。一開始桑蒂不願意離開，因為她擔憂官員無法信守承諾，但最後 21 日還是暫時搬回原來的住處。
其他印度媒體報導，桑蒂的孩子們，25 歲的大兒子因為車禍無法繼續工作；23 歲的二兒子胃部有腫瘤曾接受手術，且身體狀況長期不佳；21 歲的三兒子原本在電影院工作，但因為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情沒有收入；四兒子仍在上學；最小的女兒年僅 11歲，幼時一場車禍導致她頭部受創。