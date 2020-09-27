吐瓦魯、史瓦帝尼發言挺台　望台灣「重返聯合國」

第 75 屆聯合國大會總辯論，9 月 22 日揭開序幕，今年各國關注新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，美國中國雙方及盟友也就此互相攻防。會上 7 個台灣友邦也在發言時挺台，強調聯合國不該排除台灣，吐瓦魯呼籲讓「中華民國」以創始會員國的身份重返聯合國；史瓦帝尼著重疫情，強調台灣的協助抗疫；歐洲唯一友邦教廷則案例未提及台灣。

▲吐瓦魯總理拿塔諾表示，希望中華民國（台灣）能重返聯合國。（圖／翻攝自UN WebTV）