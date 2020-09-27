吐瓦魯、史瓦帝尼發言挺台　望台灣「重返聯合國」

第 75 屆聯合國大會總辯論，9 月 22 日揭開序幕，今年各國關注新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，美國中國雙方及盟友也就此互相攻防。會上 7 個台灣友邦也在發言時挺台，強調聯合國不該排除台灣，吐瓦魯呼籲讓「中華民國」以創始會員國的身份重返聯合國；史瓦帝尼著重疫情，強調台灣的協助抗疫；歐洲唯一友邦教廷則案例未提及台灣。
史瓦帝尼總理戴安伯（ Ambrose Dlamini ）表示，持續將台灣人排除在聯合國體系之外，是長期存在且不斷惡化的政治議題，台灣已展現出實踐聯合國理念的決心，將其列為國家優先目標，在永續發展目標上投注可觀資源，並在該領域上進一步協助他國。此外，台灣在新冠疫情的協助值得讚賞。
吐瓦魯總理拿塔諾（ Kausea Natano ）表示，新冠肺炎是共同面對的全球課題，聯合國需要具備合作網路、包容及有效多邊主義才能夠有益於落實疫情後復甦和永續發展。而中華民國（台灣）作為防疫楷模，令人遺憾的排除在聯合國體系外，台灣永續發展的成果已達成經濟合作暨發展組織（ OECD ）國家標準，比大部分國家更有資格幫助國際社會更好的恢復經濟活動。吐瓦魯非常支持中華民國以創始會員國的身份重返聯合國，參與世界衛生組織（ WHO ）及國際民航組織（ ICAO ）。
帛琉總統雷蒙傑索（ Tommy Esang Remengesau Jr. ）早前在大會上發言，於 24 分鐘的演講中，有 2 分 40 秒提及台灣，今年世界衛生大會（ WHA ）再度拒絕讓台灣參與的要求，台灣作為公衛領導者，打造首個安全的「經濟泡泡」（ bubble economy ）卻被排除在組織外，讓世界變得沒那麼安全。台灣在許多骨見議題、組織都具能力為集體作出有意義貢獻，強調台灣 2350 萬人不該被遺漏。
至 26 日，聯合國總辯論台灣 7 個友邦，帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、史瓦帝尼及吐瓦魯等都有發言挺台。今（ 27 ）日議程加勒比海邦交國聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞等國將發表演說。