印度男稱染疫後失蹤　妻子苦尋一個月竟在這找到

新冠肺炎在全球肆虐，鬧得人心惶惶，尤其在疫情嚴重的國家，每個人都深怕自己或家人親友會受到感染而被迫面臨生離死別。不過，一名印度男子卻以染疫為由搞失蹤，妻子焦急苦尋一個月後，最後卻在「小三家」找到他，這才驚覺原來丈夫並未染疫，只是假藉染疫之名偷情而已。

綜合外媒報導，這名28歲的印度籍男子Navi Mumbai與妻子同住在孟買，7月24日，男子突然打了一通意味不明的電話對妻子說：「我的新冠肺炎檢測報告出來了，確診為陽性。我活不下去了！」說罷旋即掛上電話，電話另一頭的妻子還來不及弄明白發生什麼事情，丈夫就失蹤了。萬分焦急的妻子便打電話向哥哥求助，兩人隨後一起到警局報案，尋求警力協尋。

調查過程中，警方曾發現這名男子的腳踏車、安全帽、包包和鑰匙等私人物品可疑地散落於某條馬路上，又得知男子在失蹤前曾打過兩通報警電話，因此一度以為他遭遇不幸或被人脅迫。為了尋找他，警方透過道路監視器追蹤男子行蹤，甚至試圖用手機定位尋找他。

不過，隨著調查深入，警方終於得知了男子的婚外情，並在一個月後在位於印多爾（Indore）的小三家中找到這名男子，於9月15日將人帶回孟買。雖然男子人沒事，令大家都鬆一口氣，但使用染疫作為藉口與小三偷情，也讓警方相當傻眼；一個月來為丈夫憂心奔走的妻子想必也感到十分生氣。



