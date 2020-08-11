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吃對油不發胖更健康？Omega3與Omega6該怎麼吃？醫師揭正確比例助身體抗慢性發炎

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）



選擇正確油脂　助抗發炎不發胖


養生觀念抬頭，民眾聞油色變。事實上，油脂屬六大營養素之一，對身體細胞具重要角色。瀚仕抗衰老醫學中心院長林曉凌醫師表示，細胞是脂肪酸的結構，人體中包括神經系統、荷爾蒙的製造與合成，都需要好的脂肪酸才能作用。雖然大眾逐漸瞭解，「飽和脂肪」最好勿攝取過量，但是在食品加工過程中，為將植物油製作以應用於各項用途，出現了反式脂肪。醫師提醒，反式脂肪比飽和脂肪更不健康，民眾應該更加注意。


林曉凌說明，坊間多有植物性油脂較健康的觀念，常見的油脂種類如大豆油、花生油為主，多以Omega6為主的必需脂肪酸，如果長期單一攝取，容易造成Omega3攝取量相對不足。Omega3跟Omega6的平衡攝取，其實跟人體的發炎反應有重要關聯，如果Omega6攝取過多將會導致前列腺素2引起發炎反應，醫師建議可多選擇富含Omega3的食物及營養品，讓攝取平衡至少維持在30:1以下，甚至最好接近1:1，有利於增加抗發炎作用。


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烹調方式不同 也會影響油脂選擇


林曉凌指出，油脂對身體健不健康，與烹調方式也有很大關係。如果習慣使用高溫烹調，應選擇相對穩定的油品，另外，並非所有飽和脂肪都對健康有害，像植物性的飽和脂肪，如椰子油不適合用於高溫烹調，且分為很多不同種類，如「初榨椰子油」可以直接用於料理、當果醬塗抹或是加入飲料，從中萃取出的MCT（中鍵脂肪酸），除了分子較小容易吸收，也會用於某一些疾病的輔助治療。


平常該如何增加Omega3脂肪酸的攝取來源？林曉凌解釋，除了常聽到的EPA、DHA，ALA亞麻油酸也是一個攝取來源，可以從亞麻仁籽油、堅果油、紫蘇籽油或是黑種草籽油，都是可選擇的種類，惟這些油品無法使用在高溫烹調下，可採用涼拌的方式食用，或料理烹煮後加在湯裡，有些也可以直接適量攝取。


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脂肪酸特性大不同  有效降低免疫反應


不飽和脂肪酸中的必需脂肪酸是Omega3與Omega6，主要是從食物攝取，而Omega9則是可以從其他的脂肪酸來進行轉換與合成，民眾也因此較少注意。林曉凌說明，Omega9是一種單元不飽和脂肪酸，常見於葵花籽油或是亞麻仁籽油當中，對降低免疫反應有很大的幫助，Omega3、Omega6及Omega9對細胞各有不同用途，平均攝取且避免使用單一油品，會是比較健康的飲食方式。


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《延伸閱讀》


．吃肉油切自己來，營養師６招降低肉類油脂，減輕身體負擔


．膽固醇不是越低越好，營養師：有好壞之分，４招提升好的改善壞的


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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