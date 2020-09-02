黑豹查德威克43歲大腸癌逝世！大腸癌年輕族群少警覺？醫籲：勿拖到有症狀才檢查

大腸癌年輕族群少警覺？勿拖到有症狀才注意
長庚醫院大腸直腸外科副科主任李克釗醫師表示，以台灣來說，大腸癌10年多來持續居冠，且人口數也持續增加，不僅如此也有年輕化的趨勢。而年輕化的大腸癌之所以危險，通常主要是因為大腸癌常見於50歲以上的族群，這也代表著年輕族群檢查時，往往較少警覺大腸癌的風險，接受大腸癌相關檢查的比例也較低。加上大腸癌早期徵兆不明顯，原屬不易發現的癌症，各項因素都可能導致延誤確診。等到患者不適已久，這時進一步檢查時，病程多進入中晚期。李克釗呼籲，若出現相關症狀、不適已久，即便是年輕族群也要提高警覺，或接受糞便潛血篩檢、大腸鏡檢查，確認是否有大腸癌。
大腸癌初期徵兆不明顯 愈早發現預後愈佳
大腸癌之所以難發現，其中最主要的原因就是症狀並不明顯，台南市立醫院內科暨胃腸肝膽科主治醫師陳一毅指出，大腸癌在0至1期時，通常出現貧血及貧血的衍生症狀，如頭暈、倦怠、易喘等，民眾較熟悉的血便或是腹瀉、便秘等排便形態改變，則見在第2期時出現。腫瘤造成的血便易與痔瘡混淆，甚至同時出現，然而大腸癌的血便是腫瘤出血連同糞便一起排出，通常會是呈現較為混濁、與糞便混在一起，多偏向暗紅色或深黑色表現。
陳一毅也指出，大腸癌的存活率和復發率依期別成反比進展，大腸癌0期存活率約100%，復發率約10%；第1期存活率約90%，復發率約10%；第2期存活率約80%，復發率約20%；第3期存活率約65%，復發率約30%；到了第4期則會考量骨、肝臟、膀胱等轉移，若持續積極的治療存活率約有15%。雖貧血等症狀未必就是大腸癌，但也會對健康有所影響，呼籲民眾相關症狀盡早檢查，不論大腸癌與否，都有利盡早治療維護健康。
防大腸癌定期篩檢是關鍵 腸鏡檢查可排除息肉
防範大腸癌，越早發現越有利治療，存活率和復發率也都相對樂觀，根據國健署資料顯示，大腸癌約有8成發生在50歲以上的民眾，因此國建署也補助50歲~74歲民眾2年1次的定期糞便潛血篩檢，篩檢為陽性者應及早做大腸鏡檢查。民眾若是潛血篩檢陽性，不用過度緊張，早期確診能提高大腸癌治療的預後。大部分的息肉也可在腸鏡檢查時切除，民眾可互相提醒親人朋友，及早注意大腸癌警訊。
李克釗醫師提醒，一般民眾若對健康狀況有疑慮，建議約每2至3年到醫院做一次全身健康檢查。現代的健康檢查普遍會針對國人常見癌症如大腸癌、肺癌等進行初步檢查，若健檢時發現蛛絲馬跡，醫師會建議進一步精確檢查和篩檢，更能提高早期揪出癌症蹤跡加以治療，是提升存活率的重要關鍵。
防治大腸癌靠良好作息 均衡飲食多運動避免肥胖
防範大腸癌、降低發生的可能性，良好的生活形態相當重要。陳一毅醫師建議民眾平常就應多吃綠色蔬菜，以攝取膳食纖維、Omega-3脂肪酸等營養，肉類食物最好多以白肉為主，避免過多的紅肉。另外也要盡可能避免加工食品，以原形食物為主。陳一毅醫師表示，不少研究發現，平時吃肉以白肉為主，罹癌機率較紅肉為主少10至12%左右，若平時攝取充份蔬菜水果，罹癌機率約可再降15%。此外，良好的運動習慣也很重要，可適度進行有氧運動，避免身材肥胖，定期做大腸癌相關檢查，都是防治大腸癌所不可或缺。
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