脖子、腋下的小肉芽是什麼？是腫瘤嗎？要如何消除？

脖子、腋下等處出現的肉芽究竟是什麼？
新光醫院皮膚科唐豪悅醫師表示，民眾在脖子上看到的小肉芽，其一般而言為纖維瘤，也就是民眾常聽到的皮膚息肉。這種皮膚息肉常見出現在肥胖、隨年紀增長皮膚老化、糖尿病等族群身上，而皮膚摩擦也容易形成這樣的小肉芽，因此通常會出現在脖子、腋下、跨下等皺褶處，身體其它各處雖也有可能，但情況則相對較少。
小肉芽多數為良性，但特殊情況要注意
不少民眾擔心這是否有可能是身體健康的警訊或皮膚癌的前兆等，對此醫師表示，纖維瘤雖然有時也會發現體積不斷增大，有些也可能出現變紅的情況，但通常多為良性，較少有癌化的可能，變紅可能是因為發炎所致，因此可以觀察是否會有疼痛感。若沒有特殊的情況，一般而言除了影響外觀基本上不會有健康的危害，民眾可以放心。
不過唐豪悅醫師表示，雖然一般的情況下小肉芽是不會有癌化的風險，但若出現某些特別的情況時，還是要提高警覺，例如增長速度異常的快，或者出現在脖子、腋下、胯下以外等常見位置，又或者出現了形狀怪異、摸起來較硬等情況就應特別留意，特別是有癌症相關的家族史者，建議盡早就醫檢查為佳。
小肉芽怎麼消除？醫：讓專業的來
看到奇怪的小肉芽掛在身上，大多數的民眾總會想辦法將它消除，有些人會試圖擦各種據稱能消除肉芽的藥物，或以小剪刀剪掉、用手摳或硬扯掉、或用橡皮筋綁住使其壞死等方式處理掉等。對此唐豪悅醫師表示，這樣的行為其實都相當危險，除了有可能會留下疤痕外，不論是哪一種都有可能因為消毒不當或傷口照顧不佳等因素造成細菌感染，特別是這些肉芽常見都是出現在容易流汗、累積汗水的部位，嚴重的話甚至有可能出現蜂窩性組織炎。
唐豪悅醫師建議，若想要消除身上的肉芽，即便再小也還是應交由專業醫師處理為佳。一般治療上較小的肉芽確實也會以剪刀作切除手術，但消毒等相關措施自然完善，加上詳細傷口照護指導，傷口自然好的比較快，也不容易有其他感染出現。而除了切除手術外也常見以電燒、冷凍治療等方式進行治療，治療方式可以與醫師討論，選擇適合自己的方式。
值得一提的是，或許是因為要開始穿短袖、穿比基尼等較少衣物包住身體的關係，大多數民眾常見在夏季時前往治療，不過唐豪悅醫師建議，若民眾有治療需求，可以選擇在冬天的時候就進行治療，除了能在夏天前就把問題改善外，也能降低因為流汗所引發的感染風險
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