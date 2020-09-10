▲ Jaguar Land Rover 成為世界電動汽車日創始夥伴

Jaguar Land Rover 宣布成為世界電動汽車日（World EV Day）的合作夥伴。該節日旨在促進全球電動汽車的發展，將供應商與消費者聯繫起來，以推廣電動車的好處、以及對未來永續的貢獻。
以 Destination Zero 為品牌願景的 Jaguar Land Rover，現正與其他車廠夥伴共同合作，致力打造零排放、零事故、零壅塞的移動環境。如今，透過工程與設計團隊的創新思維、客戶優先的服務堅持與大膽的策略實行，此願景已逐步實現。
眾汽車製造商，其各自不同的電氣化產品陣容，是實踐 Destination Zero 永續願景主要關鍵之一；其中，Jaguar 以 I-PACE 純電跑車型 SUV 成為全球第一個推出純電動 SUV 車型的品牌，並且透過持續參與 FIA Formula E 電動方程式賽事，引領電能科技的創新與發展。而 Land Rover 則不間斷推出搭載 MHEV 輕油電混合動能的各式車款，如 Land Rover Discovery Sport、Range Rover Evoque、Range Rover Sport 以及 Range Rover 等。
Jaguar Land Rover 電動車部門總監 Stefan Berger 表示：「我們以 Destination Zero 願景為基礎，致力打造零排放、零事故、零壅塞的智慧永續移動環境。而世界電動汽車日則提供了一個機會，將我們的理想分享給全世界，並鼓勵人們將電能移動概念融入他們的生活當中。Jaguar Land Rover 如今已提供全球消費者多元、豐富的電氣化產品陣容，包括採 MHEV 輕油電混合動能的 Range Rover Evoque 乃至於純電動能的 I-PACE，而未來將有更多的車款陸續推出。」