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Jaguar Land Rover 成為世界電動汽車日創始夥伴

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-10 16:25:00

▲ Jaguar Land Rover 成為世界電動汽車日創始夥伴
▲ Jaguar Land Rover 成為世界電動汽車日創始夥伴
Jaguar Land Rover 宣布雙品牌為首屆世界電動汽車日的創始合作夥伴。世界電動汽車日為定於 9 月 9 日的全球性電動車專屬節日。Jaguar Land Rover 將透過一系列社群平台，向全球車迷與消費者介紹電動車的創新科技與優勢。

Range Rover Evoque。
Range Rover Evoque。
Jaguar Land Rover 宣布成為世界電動汽車日（World EV Day）的合作夥伴。該節日旨在促進全球電動汽車的發展，將供應商與消費者聯繫起來，以推廣電動車的好處、以及對未來永續的貢獻。

以 Destination Zero 為品牌願景的 Jaguar Land Rover，現正與其他車廠夥伴共同合作，致力打造零排放、零事故、零壅塞的移動環境。如今，透過工程與設計團隊的創新思維、客戶優先的服務堅持與大膽的策略實行，此願景已逐步實現。

Land Rover Discovery Sport。
Land Rover Discovery Sport。
眾汽車製造商，其各自不同的電氣化產品陣容，是實踐 Destination Zero 永續願景主要關鍵之一；其中，Jaguar 以 I-PACE 純電跑車型 SUV 成為全球第一個推出純電動 SUV 車型的品牌，並且透過持續參與 FIA Formula E 電動方程式賽事，引領電能科技的創新與發展。而 Land Rover 則不間斷推出搭載 MHEV 輕油電混合動能的各式車款，如 Land Rover Discovery Sport、Range Rover Evoque、Range Rover Sport 以及 Range Rover 等。

Range Rover Sport。
Range Rover Sport。
Jaguar Land Rover 電動車部門總監 Stefan Berger 表示：「我們以 Destination Zero 願景為基礎，致力打造零排放、零事故、零壅塞的智慧永續移動環境。而世界電動汽車日則提供了一個機會，將我們的理想分享給全世界，並鼓勵人們將電能移動概念融入他們的生活當中。Jaguar Land Rover 如今已提供全球消費者多元、豐富的電氣化產品陣容，包括採 MHEV 輕油電混合動能的 Range Rover Evoque 乃至於純電動能的 I-PACE，而未來將有更多的車款陸續推出。」

Range Rover。
Range Rover。

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