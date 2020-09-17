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汎德永業台北保時捷中心內湖登場，從電動車到經典老寶一應俱全

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calendar_today2020-09-17 20:55:01

汎德永業台北保時捷中心內湖登場，從電動車到經典老寶一應俱全
▲ 汎德永業台北保時捷中心內湖登場，從電動車到經典老寶一應俱全

藉由全新台北保時捷中心開幕，台灣保時捷正式向消費者介紹全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心。



（左至右） 汎德永業汽車股份有限公司 永業台北分公司 王照銓副總經理、台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann、永業進出口股份有限公司 唐如萱董事長、汎德永業汽車股份有限公司 唐慕蓮董事長、台灣保時捷總裁 Mathias Busse、汎德永業集團 唐榮椿董事長、汎德永業汽車股份有限公司 杜黃旭總經理、汎德永業汽車股份有限公司 紀千田財務長。
（左至右） 汎德永業汽車股份有限公司 永業台北分公司 王照銓副總經理、台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann、永業進出口股份有限公司 唐如萱董事長、汎德永業汽車股份有限公司 唐慕蓮董事長、台灣保時捷總裁 Mathias Busse、汎德永業集團 唐榮椿董事長、汎德永業汽車股份有限公司 杜黃旭總經理、汎德永業汽車股份有限公司 紀千田財務長。
全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷展示中心

台北保時捷中心坐落於內湖，佔地總面積逾 4,200 坪，其中保時捷全台充電網絡佈局的站點之一便在此，且率先設置全台首四座保時捷 Porsche Turbo Charging 高速充電樁。以「Destination Porsche」概念打造的展間內部設計因應車款類型、屬性不同，規劃四大主題展區：「Highlight Module」展示品牌旗下最新車款；「E-Performance Module」展示新世代純電或混合動力車款，與數位化創新科技服務，如即將上市的 Taycan、保時捷充電服務、Porsche Connect 及互動式觸控螢幕等；「Approved Module」則展示保時捷認證中古車與 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務；而「Classic Module」則展示保時捷經典車款。

全新台北保時捷中心為保時捷全台充電網絡佈局的站點之一，率先設置全台首四座保時捷Porsche Turbo Charging高速充電樁。
全新台北保時捷中心為保時捷全台充電網絡佈局的站點之一，率先設置全台首四座保時捷Porsche Turbo Charging高速充電樁。
「Highlight Module」展示品牌旗下最新車款。
「Highlight Module」展示品牌旗下最新車款。
「E-Performance Module」展示新世代純電或混合動力車款，與數位化創新科技服務。
「E-Performance Module」展示新世代純電或混合動力車款，與數位化創新科技服務。
「Classic Module」展示保時捷經典車款。
「Classic Module」展示保時捷經典車款。
「Approved Module」展示保時捷認證中古車與Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務。
「Approved Module」展示保時捷認證中古車與Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務。
「Destination Porsche」概念著重在創新數位化應用，除與德國原廠同步的 220 吋大螢幕外，展間設置觸控式介面讓消費者得以更直覺化的方式與產品及服務互動。

保時捷全新「Destination Porsche」概念強調提供個人化服務。
保時捷全新「Destination Porsche」概念強調提供個人化服務。
此外，台北保時捷中心透過「Porsche Pro」與「Host」專業服務，在愜意環境中打造全方位的品牌體驗。「Host」以專業客製化接待流程，創造賓至如歸的顧客體驗；「Porsche Pro」則具備深厚的產品知識，同時熟捻最新汽車科技、電動化與數位化服務。

全新台北保時捷中心特別規劃專屬交車區域「Owner’s Collection」，依據不同車款安排兩種不同風格的獨特交車空間。
全新台北保時捷中心特別規劃專屬交車區域「Owner’s Collection」，依據不同車款安排兩種不同風格的獨特交車空間。
全新台北保時捷中心特別規劃專屬交車區域「Owner’s Collection」，依據不同車款安排兩種不同風格的獨特交車空間：「The Salon」與「Tech」提供車主私密、尊榮且與眾不同的交車體驗。另外，台北保時捷中心特別在室內打造天井融入一方綠意，以喬木、灌木、四季不同的花草，搭配天然石塊來還原大自然一隅，將感性生活面巧妙隱身在科技理性面的環境中，別具巧思與風格。

全新台北保時捷中心在室內打造天井融入一方綠意，將感性生活面巧妙隱身在科技理性面的環境中。
全新台北保時捷中心在室內打造天井融入一方綠意，將感性生活面巧妙隱身在科技理性面的環境中。
隨著全新台北保時捷中心正式加入營運行列，台灣保時捷也將繼續拓展經銷模式與版圖。今年度最重要的新車上市計劃也在醞釀中，為迎接全新純電跑車 Taycan，台灣保時捷已積極佈局充電設備與基礎設施。台北保時捷中心即日起正式開幕，更多相關資訊如下：

台北保時捷中心

地址：台北市內湖區石潭路88號

展示中心營業時間：週一至週日 9:00 am - 9:00 pm

售後服務中心營業時間：週一至週日9:00 am - 6:00 pm

電話：(02) 2799-8911

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