▲ 汎德永業台北保時捷中心內湖登場，從電動車到經典老寶一應俱全

藉由全新台北保時捷中心開幕，台灣保時捷正式向消費者介紹全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心。
台北保時捷中心坐落於內湖，佔地總面積逾 4,200 坪，其中保時捷全台充電網絡佈局的站點之一便在此，且率先設置全台首四座保時捷 Porsche Turbo Charging 高速充電樁。以「Destination Porsche」概念打造的展間內部設計因應車款類型、屬性不同，規劃四大主題展區：「Highlight Module」展示品牌旗下最新車款；「E-Performance Module」展示新世代純電或混合動力車款，與數位化創新科技服務，如即將上市的 Taycan、保時捷充電服務、Porsche Connect 及互動式觸控螢幕等；「Approved Module」則展示保時捷認證中古車與 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務；而「Classic Module」則展示保時捷經典車款。
【台北保時捷中心】
地址：台北市內湖區石潭路88號
展示中心營業時間：週一至週日 9:00 am - 9:00 pm
售後服務中心營業時間：週一至週日9:00 am - 6:00 pm