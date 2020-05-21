深化與校院及企業合作模式　榮服處盼創造三贏

▲彰化縣榮民服務處處長楊雨榮今(21)日拜會彰化縣中小企業榮譽指導員協進會會長徐健哲，期能協助退除役官兵順利銜接職場。（圖／記者葉靜美攝，2020.05.21）

彰化縣榮民服務處處長楊雨榮今(21)日拜會國立空中大學彰化服務處及彰化縣中小企業榮譽指導員協進會，連結退除役官兵就學、就業資源，針對輔導會促進退除役官兵就學輔導及就業媒合意見交流，以期提供退除役官兵更多元進修的選擇並協助順利銜接職場。國立空中大學彰化服務處經理王秋明表示，空大是國內第一所採用視聽傳播媒體教學的大學，開設課程種類廣泛，涵蓋學術進修、職場就業、國考證照、生活應用等，期待與榮服處密切合作，歡迎退除役官兵踴躍至該校選修就讀，以提升職場競爭力。彰化縣中小企業榮譽指導員協進會隸屬於經濟部，會員多為企業負責人及具執業經驗的專業經理人組成，會長徐健哲很高興與榮服處建立互惠合作管道，他說，未來將提供該協會聯繫平台，協助轉達就業、轉業、創業重要政策，並聯繫會員廠商，提供優質職缺，優先進用退除役官兵。楊雨榮說，感謝中小企業榮譽指導員協進會提供就業媒合平台，建立人力供需管道，滿足退役袍澤就業需求，期盼日後雙方持續加強互惠合作與互動，深化與校院及企業合作模式，創造三贏目標，達到資源共享、互蒙其利的合作成果。楊雨榮指出，輔導會為退除役官兵規劃了完善的就學及進修輔導措施，如就讀大專校院以上具正式學籍者或進修空中大學學分班，均有給予就學補助；退除役官兵如有就學就業相關問題可洽詢榮服處。