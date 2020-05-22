急難救助會連年幫助　新北社會局：民生物資堆積猶如賣場

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「捐贈物資像大賣場，應有盡有！」新北市急難救助會為響應好日子愛心大平台，於22日捐贈大批的成人、嬰兒紙尿褲、濕紙巾、泡麵、罐頭、快煮鍋、洗髮精，甚至高單價的安素、心美力奶粉等，代表受贈的社會局副局長林昭文表示，非常感謝急難救助會的用心，物品從少到老、甚至失能長輩的營養品都考量到了。新北市急難救助會理事長張基聖表示，該會已成立17年，平時救急救難，以紓困弱勢家庭為主，考量新、泰、五、林地區工廠密集，有許多外來人口打拚討生活，要應付高房屋租金和高物價，一般家庭還可以，但弱勢家庭就很吃力。張基聖表示，救助會與社會局新泰社福中心合作，不僅提供有急需救難的紓困金，這3年來更捐助大批民生物資，給社福中心在訪視案家使用，而且每項物資的採買，都是考量家庭的實際需求，由救助會幹部到大賣場多方比價，「每一分錢都精打細算，希望給案家最好的。」社會局副局長林昭文說，新北市急難救助會不僅平時關懷弱勢，每年歲末更與市府合辦圍爐活動，在典華餐廳招待弱勢家庭並贈福袋，這次捐贈的物資包羅萬象，總值10萬元，每份物品包都是救助會的愛心，「有您相挺，生活更溫馨！」新北市急難救助會創會理事長陳佑恩、總幹事徐銘駿及多位理監事共同出席捐贈活動社會工作科長劉文湘和新泰社福中心督導鄭佳琪面對如大賣場的民生物資，開玩笑說：「除了熱開水，我們幾乎將弱勢家庭所需的物資都準備齊了！」