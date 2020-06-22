影／彰化縣警察局長由許錫榮接掌　王惠美主持交接

彰化縣警察局長方仰寧榮陞內政部警政署警政委員，彰化縣治安重責由新任局長許錫榮接任，今（22）日下午辦理交接典禮，縣長王惠美主持及警政署副署長黃宗仁監交，現場貴賓雲集隆重。

▲警大46期的許錫榮宣誓接任彰化縣警察局長一職。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.22）

去年方仰寧一上任就遇上大甲媽祖遶境活動，當年4月9日凌晨神鑾遶境通過彰化市民生地下道後爆發衝突，造成3名員警及1名記者在衝突中受傷，時任彰化縣警察局長方仰寧公開向黑道喊話：「相堵會到、差不多就好！」數月前傳聞高階警官調動，在上星期遶境活動最後一天，高階警官調動令立即發布，也讓方神與白狼的恩怨情仇劃下休止符。

▲彰化縣長王惠美主持卸、新任局長布達。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.22）

王惠美感謝方仰寧對彰化交通與治安的協助，並期許資歷完整的許錫榮持續在治安與交通努力。方仰寧感謝縣長王惠美在他15個月的工作期間絕對授權，感謝警局全體同仁協助與幫忙，未來在新任局長許錫榮帶領下一定會發光發熱，許錫榮自我期許表示，他會依照縣長指示把彰化縣的治安與交通認真做好。

警大46期的許錫榮老家在彰化縣芳苑鄉，曾在桃園市警局歷任大溪、龜山、八德、中壢、桃園等分局長，後調陞基隆港警總隊長、雲林縣警局長，再回桃園市警局督察長、副局長，從警資歷相當完整，循方仰寧為彰化人的慣例，回家鄉服務。

▲榮陞內政部警政署警政委員的方仰寧經驗傳承。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.22）

黃宗仁表示，兩位局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富完整，除表達誠摯的祝賀之意，並利用機會對全體警察同仁期許與要求，提出幾項當前警察工作重點，與新任許局長及警察局全體同仁共同勉勵：第一，防疫有成，繼續扛起防疫重任；第二，緝毒、掃黑及肅槍成果豐碩，治安沒有疫期；第三，精實裝備訓練、推動重要法律修正案，以維護警察執勤安全與執法尊嚴；第四，肅清校園毒品，防制兒少涉毒。