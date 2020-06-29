影／隨心酒精盒　讓醫護人員走到哪用到哪

新冠肺炎疫情趨緩，秀傳醫療體系副總裁古鳴洲研發「隨心酒精盒」，讓醫護人員走到哪用到哪，一隻手指頭按壓就可用酒精消毒，秀傳微創育成中心廠商贈送1000個「隨心酒精盒」給醫院的醫護人員和志工，現場拿到酒精盒的醫護人員都嘖嘖稱奇，直說太好用了！

▲「隨心酒精盒」讓醫護人員走到哪用到哪，一隻手指頭按壓就可用酒精消毒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.29）

這個隨心酒精盒是秀傳的大發明家古鳴洲副總裁設計的產品，繼榮獲金點設計獎的「Dr. Ku折疊硬式護腰墊」和「蚊子殺手」之後又一佳作，古鳴洲，設計出好比鑰匙圈和化妝盒的氣墊粉餅、強調可隨身攜帶的酒精盒，名為「隨心」，不少醫護人員按壓試用，直呼輕巧又實用。

秀傳體系副營運長陳進堂今（29）日代表接受捐贈，他表示，古鳴洲在臨床照護病人之餘，又致力發明各項應用於生活的改良產品，包括開刀的器械、醫材和符合人體工學的用品等，這次的迷你酒精盒運用在生活中更為便利，捐贈會場穿插敲破病毒道具的儀式，場面熱鬧。

▲秀傳微創育成中心廠商贈送1000個「隨心酒精盒」給醫院的醫護人員和志工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.29）

古鳴洲指出，根據國外統計，一般人每天平均會觸摸臉部15次，包括揉眼睛、摳鼻子、撚鬍鬚等下意識動作，疫情期間，除了戴口罩，勤洗手也很重要，但不是到處都有水龍頭可以洗手，也導致疫情期間的乾洗手液賣到缺貨，但瓶瓶罐罐酒精不易攜帶，只能放在皮包、書包或背包裡面，拿進拿出可能增加接觸感染風險，簡便的隨身攜帶的酒精盒，可隨時、隨手即可獲得適量的酒精，讓病毒完全不會從口眼鼻進入身體。

隨心酒精盒的容量約8cc，可將酒精液噴灑進吸收酒精的海綿中，再裝載於扁圓形的容器，堅硬的外殼不怕擠壓造成滲漏，防漏矽膠出水孔也是專利設計，在指尖按壓下能流出適量的酒精，容易操作又不浪費，可消毒手指上百次、乾洗手20次，滿足民眾一日以上所需的酒精量。

▲秀傳醫療體系副總裁古鳴洲研發「隨心酒精盒」，可以消毒手指上百次、乾洗手20次，隨身攜帶輕巧又實用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.29）

秀傳醫院護理總監張麗銀將酒精盒經掛在脖子上、別在識別證上，她說也可以掛在皮包、扣在書包、皮帶上，使用者想要就有，上班工作、出門旅遊攜帶都方便。也有醫護人員試用分享心得，「隨心酒精盒」好比化妝品的氣墊粉餅不占空間，相當實用。