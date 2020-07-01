影／交通大亂！工程車吊臂勾到電線　扯斷號誌桿

▲彰化市中興路、介壽北路口附近施做工程的工程車，疑似忘記將吊臂收起，連帶將中興路旁一支交通號誌桿扯斷，中央分隔島上的交通號誌也扯彎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.01）

彰化縣政府目前正在辦理人本城區人行道工程，今（1）日上午在彰化市中興路彰化高中前，發生工程車吊臂不慎勾到電線，工程車吊起鐵製版模要離開時，連帶將中興路旁一支交通號誌桿扯斷，中央分隔島上的交通號誌也扯彎，一度影響交通，所幸未釀人員傷亡。

▲這起工安事故發生後，由於交通號誌桿被扯斷無法運作，彰化警方接獲通報，立即派員趕抵現場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.01）

發生號誌桿被拉倒的路段，位於中興路通往縣立體育場健興路口，施做工程的工程車11時25分許，吊起鐵製版模要離開時，疑似忘記將吊臂收起，一啟動就勾到電線，連帶將中興路旁一支交通號誌桿扯斷。

這起工安事故發生後，由於交通號誌桿被扯斷無法運作，彰化警方接獲通報，立即派員趕抵現場，由員警指揮交通，避免路口發生大塞車

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所幸這起工安斷落的電線為有線電視電線，並非民生用電的電線，因此未釀民宅停電，台電與交通隊都派員到場了解狀況，立即進行整修或更換號誌桿。

▲縣警局交通隊一組組長陳雯龍說，被撞毀的是號誌箱，是該路口號誌心臟，因此整個路口的號誌全都失靈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.01）

到場關切的縣議員溫芝樺指出，今年5月份縣議會定期會，她就曾針對人本城區人行道工程及八卦山139線人行道工程，向工務處提出質詢，也在夜晚到各工區視察，要求縣府應超前部署，但今天在彰化高中工區仍發生工程車吊桿將紅綠燈及電線扯斷的公安事件。

溫芝樺強調，人本環境工程顧名思義就是以人為本，這也是彰化縣史上最龐大的市容改造，期待讓市區煥然一新，但過程的陣痛也要降到最低，不可避免影響用戶進出及交通順暢，但是部分工區的安全維護還是不足。

▲施做工程的工程車吊起鐵製版模要離開時，疑似忘記將吊臂收起，一啟動就勾到電線。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.01）

縣警局交通隊一組組長陳雯龍說，被撞毀的是號誌箱，是該路口號誌心臟，因此整個路口的號誌全都失靈，先由工程人員將倒落的電線號誌桿移除，以免形成交通障礙外，並緊急連絡廠商修護號誌。