屏東縣府社會處枋寮家庭中心　舉辦親子漁夫作伙討海趣

▲家長跟小孩一起到龍膽石斑故鄉，真正深入漁村生活。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.04）

▲活動內容安排認識龍膽石斑，小朋友親自在養殖場放魚。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.04）

屏東縣政府社會處枋寮區家庭福利服務中心於7月4日結合社區網絡好伙伴枋寮鄉新龍社區，攜手辦理「親子FUN『新』玩」一日漁夫活動，共有40位親子一同參與。活動內容安排認識龍膽石斑、農村再造環境導覽、有獎徵答、漁網DIY、親子互動闖關活動等。透過手作DIY讓家長與孩子們通力合作創作自己的作品，增加互動時間，促進親子關係更加融洽。家長跟小孩一起經歷傳球、摺報紙、傳遞橡皮筋等關卡，親子用額頭傳遞皮球、或擁抱在一起擠站在一張報紙上、更有家長教導著傳遞橡皮筋。看到小孩盡情玩樂的模樣，家長在一旁笑得合不攏嘴。在參與親子闖關活動中，讓平常忙碌的家長停下腳步，空出時間與孩子們相處，在汗水和歡樂氣氛下，享受天倫之樂！新龍社區不僅榮獲農村再生肯定，還獲衛福部108年金卓越社區獎評選為優等獎，也是今年本縣社區治安營造的模範社區。居住枋寮的小芬媽媽表示，自己從小居住枋寮市區，但對於新龍社區相當陌生，透過本次活動，自己更加認識「龍膽石斑故鄉」，真正深入漁村生活。當場吃自己現做的龍膽石斑魚丸，感覺風味十足，相當有意思。闖關遊戲，好笑又好玩，小孩跟大人們一起團隊合力完成關卡，體會到被大家關注及被照顧的感覺。屏東縣政府社會處枋寮區家庭福利服務中心每年都會辦理親子關係促進活動，藉此增進家庭親子互動關係，在活動中學習溝通方式，凝聚強化家庭間成員彼此情感及降低衝突發生。