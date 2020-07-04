大坑產業嘉年華　體驗「筍包」DIY

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2020台中大坑產業嘉年華活動，今(4)日大坑里社區活動中心舉行，大坑里長曾朝瑝邀請家政媽媽，透過精湛的手藝，現場製作「筍包」，展現竹筍包兼備美味可口、高纖營養等特色，吸引約4百人熱情參與，現場氣氛歡樂。曾朝瑝表示，大坑產業文化嘉年華為在地重要的活動，邀請當地家政班現場「筍包」DIY製作，現場還有熱力健康操、土風舞、免費挽臉等精彩活動，吸引許多大小朋友參加。曾朝瑝希望大坑鄉親，每年都可以做伙來做筍子包活動，期盼藉由活動，延續推廣大坑地區所生產質地細嫩、如水梨般口感的麻竹筍。今天嘉年華活動包括立委莊競程、市議員曾朝榮等人都到場體驗莊競程致詞時指出，他是大坑在地子弟，大坑因氣候溫和、土質肥沃，加上農民用心經營照顧並不斷提升栽培技術，大坑所生產的麻竹筍肉質細嫩鮮美、味道清甜，聞名全台，希望這項有意義的活動，明年可以到立法院舉辦，除讓全國民眾品嘗大坑麻竹筍美食料理外，也能體驗休閒農業的慢活風情。曾朝榮說，每年端午節前後是麻竹筍盛產的季節，北屯地區種植面積315公頃，麻竹筍質嫩且口感清脆鮮甜，有許多吃法，筍子包別具特色風味。除了新鮮烹煮享鮮甜，他建議趁盛產時節買來醃製，一年四季都可享受美味。