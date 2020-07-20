協助接單小幅度調漲　中鋼召開九月份內銷鋼品盤價會議

中國鋼鐵公司於今(20)日召開109年9月份內銷鋼品盤價會議，會中考量下游業者競爭力與轉嫁能力，以及不同鋼品供需結構與下游產業經營環境差異，決議109年9月份內銷鋼品盤價僅作小幅度調漲，平均調幅+1.49%，以協助下游外銷接單。中國鋼鐵公司表示，隨著世界各國陸續重啟經濟活動，帶動最新6月歐美、大陸、日、韓、東南亞與台灣製造業採購經理人指數(PMI)均呈上升趨勢，雖各國經濟復甦速度不一，但總體朝向正面穩定走勢明確，加上近日因大陸華南、日本九州豪雨成災， 待洪災平息後，預計將帶動相關重建需求。中鋼公司指出，中國大陸為加速經濟重回正軌，推出「新基建」政策，投資規模達1.2兆人民幣的基礎建設方案，有望提升下半年鋼鐵用量，而台灣內需市場，在政府的強力主導下，針對「前瞻基礎建設」續編4,200億元預算，並籌編追加紓困預算近2,000億元，是強力後盾。中鋼公司並指出，近期國際鋼市持續回溫，歐洲地區急速拉抬、日本對外銷市場提漲20美元/噸、韓國鋼廠對內銷價格調漲25美元/噸，而大陸更因車市、基礎建設復甦，刺激鋼價攀至近期新高，該公司考量鐵礦原料價格仍居高不下，顯見各國之用鋼產業對市場信心回升，惟台幣近期升值，為降低進口鋼品誘因，並協助下游外銷接單，該公司9月份內銷鋼品盤價，僅作小幅度調漲，平均調幅+1.49%。