老是聽不清楚　小心聽力障礙而不自知

您或身邊的家人朋友是否曾有過這樣的經驗，跟別人聊天時經常聽不清楚，重複問造成溝通困擾?耳鼻喉科醫生提醒，很多人可能是聽力受損，造成某種程度的聽力障礙，應該避免和別人共用掏耳器以免細菌感染，一旦有聽力障礙，應該盡快到耳鼻喉科進行檢查。34歲的黃小姐總是被同事抱怨講話太大聲，自己卻毫不自覺，反而認為是同事講話太小聲，總是「蛤」了一聲然後請同事再說一次，有時候還重覆蛤了兩三次、問了兩三次，造成溝通困擾，就連同事想找她說悄悄話，黃小姐也總是反覆問到同事覺得尷尬而中斷聊天，這樣的情形越來越頻繁，時間一久黃小姐就變得不太愛說話。衛福部臺北醫院耳鼻喉科醫師李家萱表示，聽力受損並不是只有年紀大、退化才會發生，通常許多人就像黃小姐一樣，在聽力退化或受損的一開始並沒有發現，當發現時很有可能已經有某種程度的聽力障礙，有些人說話的音量越來越大聲，就像是在對人大吼大叫，當受到家人朋友提醒時還會認為對方沒事找事做、在針對他找他吵架或嫌棄他，造成家庭關係失和，其實這是聽力障礙程度加重所造成的，建議發現聽力有異常或是長期耳鳴時，應盡快至耳鼻喉科進行聽力檢查。許多人只知道聽力很重要，卻不知道聽力也有保養的方法，李家萱醫師提醒，使用棉花棒清潔耳垢時，應以輕柔的方式將耳垢往外掏，並要選擇在安全的空間場所，避免被撞到而傷害耳膜、影響聽力下降。李家萱醫師建議平日耳朵保養時，不使用非專業器具掏耳朵、不共用掏耳器以避免造成徽菌等細菌感染、戒菸忌酒以保持良好的血液循環、進入高噪音場所要戴耳塞、遠離高噪音的機器、避免熬夜以維持正常作息、耳朵不適疼痛立即就醫，才能預防及避免不可逆的聽力損失。