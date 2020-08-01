路平、社福、長照如何解決　陳其邁提解方

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會問答環節，分別由高雄市建築師公會理事長鄭純茂、高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川、天主教聖功醫院院長楊儀華，提出關於路平、社福、長照等疑問。第一位提問人高市建築師公會理事長鄭純茂問到路平、燈亮、水溝通相關問題，認為政府施政團隊似乎較重視量的政績表現，缺乏追求高質化永續建築的恆心與毅力，未來候選人當選後該如何解決這些問題？陳其邁首先稱讚鄭理事長在高雄的建築界享富盛名，並提到李眉蓁特別說到路平總共有20億的預算，陳其邁說，可能李議員不清楚20億裡面有12億是中央來做補助，道裡非常簡單，因為高雄的人口比台北還多，道路或者是土地的面積比台北多了11倍，面積那麼大，但預算有限就會造成道路的品質上，因為工程造價跟預算規模受到限制。假如他擔任市長，第一個會建立整個從施工、養護到監工的SOP，路面的品質應該要再強化，採用鋼性路面或者是加強整個道路的結構，施工的部分，高雄有很多大貨車，所以必須在特殊的路段採取特殊的做法，來強化整個道路的興建品質。而針對高雄市慈善會理事長張來川問到礙於社福團體經費、社工人力不足，經營困難，未來候選人如果當選，要如何照顧這些身障弱勢？陳其邁則指出，是資源需求和資源供給問題，所以當市長應該要扮演更積極的角色，在整個服務資源過程的媒合，假如這些團體有充分的平台，能夠直接媒合這些團體的對接，相信可以大幅度解決需要幫助的弱勢團體或身障朋友，基本上的需求。因為市長同時也是身權保障推動小組的召集人，未來若擔任市長，陳其邁說，他會立刻召開社福高峰會，邀請高慈總跟社福總，所有第一線實際了解問題的社工人員一起來整合社福資源，讓需要幫助的人可以得到更需要的資源，健全財政吸引更多國際大廠來到高雄投資，未來用產業來帶動經濟成長，創造更多稅收，自然而然就能夠分配更多的資源來照顧身心障礙的朋友，來達到平衡、公平的社會。第三位提問人聖功醫院院長楊儀華則提到，現在高雄老人關懷據點不足，在人口老化快速的過程中如何讓高雄市成為高齡友善城市，並開拓銀髮企業吸引年輕人來高雄市創業定居？陳其邁表示，最重要的是解決預算問題，長照預算未來每年將增加到600億的規模，這600億的規模有兩大目標，一個就是建立日照中心，我望每個學區都有一個日照中心，協助長輩可以在地養老，第二個必須加緊建構住宿型長照機構，因為有些老人家失能狀況嚴重，必須進到住宿型長照機構，搭配所謂的小規模多功能日照中心，或社區關懷據點、C級巷弄長照站，才能完整搭配長照的機構。陳其邁強調，長照的工作必須整合中央跟地方的資源，因為地方財政的僵化，造成預算編列上有很多都是在經常門或是人事支出占據大多數預算，所以市長必須用更靈活功能性的財帳手段，包括引進民間資金共同投資社會福利資源，像是壽險基金是不是可以參與更多的社福事業跟公共事業，這樣藉由民間豐沛的資金來投資社會福利，有更好的產業規模，自然而然就會有更多年輕人願意加入友善城市、老人照護的行列。