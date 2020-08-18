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影／八二三戰役62週年　彰化榮服處向參戰英雄追思致敬

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-18 20:24:29

▲彰化縣辦理金門823台海戰役勝利62週年紀念大會暨陣亡袍澤追思大會，會中由全體與會人員起立向亡故袍澤致上最崇高的敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣辦理金門823台海戰役勝利62週年紀念大會暨陣亡袍澤追思大會，會中由全體與會人員起立向亡故袍澤致上最崇高的敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
金門823台海戰役勝利62週年紀念大會暨陣亡袍澤追思大會，今(18)日在花壇鄉全國麗園大飯店舉行，縣長王惠美前往向在座戰役英雄及寶眷致上最高敬意，並共同緬懷英勇犧牲的軍民。

▲縣長王惠美前往向在座戰役英雄及寶眷致上最高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲縣長王惠美前往向在座戰役英雄及寶眷致上最高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
王惠美也請他們在彰化安心養老，享受縣府提供的各項福利措施，並強調今年在縣議會的支持下，斥資3千萬元購買3萬3千劑肺鏈球桿菌疫苗，65歲以上民眾可免費施打，同時年底前在彰化消費滿500元還可抽大獎，請大家把握機會。

王惠美說，62年前，締造了國軍史上光榮的一頁，感謝英雄們及戰亡的袍澤戰士們，奠定臺灣現在的安定與台海長期的和平發展，縣府會全力配合協助讓823協會更加蓬勃發展，感謝大家配合防疫，在防疫的同時也要顧好身體，縣府超前部署，預計於10月份開始施打流感疫苗及肺鏈球桿菌疫苗，65歲以上長輩都享免費服務。

▲彰化縣榮民服務處參加彰化地區八二三戰役戰友協會舉辦的「紀念八二三台海戰役勝利62週年暨陣亡袍澤追思大會」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣榮民服務處參加彰化地區八二三戰役戰友協會舉辦的「紀念八二三台海戰役勝利62週年暨陣亡袍澤追思大會」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
823戰役戰友協會理事長賴任選表示，823戰役是國軍官兵用鮮血寫下輝煌的史蹟，因為有當年榮民前輩的犧牲與奉獻，才有現今台澎金馬安定、富裕、繁榮及民主的生活；回顧過去823戰友在沙場上出生入死、保家衛國，犧牲許多英勇將士的寶貴生命，才換來國家安定、永續繁榮及和平，贏得舉世的推崇。

彰化縣榮民服務處長楊雨榮表示，感謝62年前榮民前輩英勇奮戰，回顧起823戰役期間，金門地區在短短44天內承受共軍發射47萬多發砲彈，這場戰役也讓世人感受到烽火的無情與殘酷。

▲金門823台海戰役勝利62週年紀念大會暨陣亡袍澤追思大會，在花壇鄉全國麗園大飯店舉行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲金門823台海戰役勝利62週年紀念大會暨陣亡袍澤追思大會，在花壇鄉全國麗園大飯店舉行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
楊雨榮說，歷史不能被遺忘，對於兩岸和平的堅持是大家共同的目標，也提醒我們戰爭帶來的顛沛流離與可怕，823參戰英雄們為了保衛家園所付出的努力與貢獻，更值得所有國人懷抱感恩，永銘於心，讓823戰役的光輝歷史永傳後世。

 

關鍵字

榮民 金門 追思大會 戰役英雄 八二三戰役62週年 安心養老

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