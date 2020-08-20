影／喜樂三寶不畏逆境　全國地板滾球滾出好成績

彰化縣二林鎮喜樂保育院3名院民簡宗賢、蔡憶婷、林宏盈，參加109年全國身心障礙者會長盃「地板滾球」錦標賽榮獲佳績，縣長王惠美今（20）日表揚，同時也勉勵所有院民要肯定自己的能力，實現自我價值，並肯定保育院團隊承續創辦人瑪喜樂精神。

▲選手簡宗賢說，透過不斷的練習與經驗的累積，從中領悟地板滾球的施力、撞擊、路線、遠近等技巧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）

王惠美說，恭喜三位選手，今年代表彰化縣參加全國身心障礙者會長盃地板滾球錦標賽、身心障礙運動地板滾球錦標賽都獲得佳績，他們不因身體先天障礙而妥協，反而是持續不斷的與生命奮鬥，這種努力不懈的精神，讓人很感佩，可以作為孩子們的學習的對象。

喜樂保育院長林玉嫦說，感謝王惠美縣長常常關心喜樂的經費與活動需求，受獎的3位選手雖都重度腦性麻痺，日常生活中是需要靠他人協助，但不向命運低頭且有自己的夢想，更朝著參加國際殘障奧運的理想邁進，縣長的嘉勉肯定，使院生們更有動力，對生命的不放棄。

▲縣長王惠美勉勵所有院民要肯定自己的能力，實現自我價值。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）

林玉嫦說，喜樂目前有二林及萬合院區，二林院區是當初瑪喜樂阿嬤變賣美國家產來臺灣開始散撥愛心幫助小兒麻痺的場所，後來於80年全部轉型為服務重度或極重度智能障礙及多重障礙的大小孩子，目前240名路院生中，重度、極重度個案高達9成2，應該算是彰化縣最大的服務身障機構。

選手簡宗賢說，透過不斷的練習與經驗的累積，從中領悟地板滾球的施力、撞擊、路線、遠近等技巧，還有個人獨特的球路，觀其人、察其法、知其心，不同的人需用不同的球路與之對打，感謝喜樂院方在運動的支持。

▲縣長王惠美表揚林宏盈，他用雙腳為自己開創精彩人生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）

林宏盈，他雙腳萬能！重度腦性麻痺且脊椎側彎超過100度，曾被醫師認定活不過30歲41歲的他，用雙腳為自己開創精彩人生，第一次參加地板滾球比賽，緊張到還沒比賽就被送到急診就醫，但他不被打倒，繼續的挑戰且不放棄，終站上生命中的大舞台。