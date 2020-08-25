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影／金牌小廚師　109年度青少年職業探索、餐飲體驗

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-25 20:28:28

▲彰化縣政府辦理為期5天的青少年職業探索營，縣長王惠美和參與探索營餐飲體驗班的青少年朋友進行廚藝互動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
▲彰化縣政府辦理為期5天的青少年職業探索營，縣長王惠美和參與探索營餐飲體驗班的青少年朋友進行廚藝互動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
金牌小廚師在這裡！彰化縣政府於暑假期辦理為期5天的青少年職業探索營，彰化縣長王惠美今（25）日前往彰化縣救國團和參與探索營餐飲體驗班的青少年朋友進行廚藝互動，王惠美並鼓勵青年朋友進入職場前，除了磨練技藝之外，也要有正確的態度，在工作上才能有更多學習和成長。

▲彰化縣救國團和參與探索營餐飲體驗班的青少年朋友進行廚藝互動，王惠美並鼓勵青年朋友進入職場前磨練技藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
▲彰化縣救國團和參與探索營餐飲體驗班的青少年朋友進行廚藝互動，王惠美並鼓勵青年朋友進入職場前磨練技藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
王惠美表示，縣府在暑假期間辦理青少年職訓的探索，這次計有六種相關課程涵蓋餐飲、文創、美容、青農與農業、科技AI及國貿金融類等職類六大體系，透過此種職訓的摸索、瞭解，進而讓孩子們知道其性向，使其未來在職場上有所選擇更好發揮，也是興趣所在之處，感謝所有承辦單位安排相關課程，使孩子們可以自我探索。

勞工處長吳蘭梅表示，彰化縣政府也針對青少年部分，於今年3月29日成立「青年發展暨就業服務科」，提供青年職涯諮詢及各項就創業資源服務。今年也首推「青年創業獎勵補助」，提供縣內青年個人創業最高可補助30萬元，並有相關課程予以進修、訓練、學習，也提供專業師資予以輔導諮詢，使青年創業過程中是不孤獨的。

▲109年度青少年職業探索營-餐飲體驗課程，特邀明道大學餐旅系專業師資講授，餐飲體驗課程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
▲109年度青少年職業探索營-餐飲體驗課程，特邀明道大學餐旅系專業師資講授，餐飲體驗課程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
王惠美說，希望透過整合相關就業、創業資源，提供青年更多就業機會，並培力人才在地扎根，讓青年樂於留鄉、返鄉、進鄉，安薪在彰化就業，縣府設立「青年發展暨就業服務科」及專人專線，關心青年朋友各項需求，跟青年朋友站在一起，成為青年有力後盾。

吳蘭梅指出，109年度青少年職業探索營-餐飲體驗課程，特邀明道大學餐旅系專業師資講授，餐飲體驗課程-麵包蛋糕、日本料理、創業小吃、西點烘焙、咖啡調製、台式小吃、中式料理等課程。

吳蘭梅說，辦理「青少年職業探索營」的構想來自職業訓練，透過職業探索的體驗，使青少年接觸學科之外的技能、降低教育及就業轉銜的落差，善用暑假期間較無課業壓力的日子，經由實務操作找出自己的興趣、培養新技能，並從活動中體驗人際相處、團隊合作重要性，讓青少年思考未來就業方向，對職涯作更進一步的規劃。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

關鍵字

餐飲體驗 金牌小廚師 青少年職業探索營 青農 農業

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