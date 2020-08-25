影／金牌小廚師　109年度青少年職業探索、餐飲體驗

王惠美表示，縣府在暑假期間辦理青少年職訓的探索，這次計有六種相關課程涵蓋餐飲、文創、美容、青農與農業、科技AI及國貿金融類等職類六大體系，透過此種職訓的摸索、瞭解，進而讓孩子們知道其性向，使其未來在職場上有所選擇更好發揮，也是興趣所在之處，感謝所有承辦單位安排相關課程，使孩子們可以自我探索。
勞工處長吳蘭梅表示，彰化縣政府也針對青少年部分，於今年3月29日成立「青年發展暨就業服務科」，提供青年職涯諮詢及各項就創業資源服務。今年也首推「青年創業獎勵補助」，提供縣內青年個人創業最高可補助30萬元，並有相關課程予以進修、訓練、學習，也提供專業師資予以輔導諮詢，使青年創業過程中是不孤獨的。
王惠美說，希望透過整合相關就業、創業資源，提供青年更多就業機會，並培力人才在地扎根，讓青年樂於留鄉、返鄉、進鄉，安薪在彰化就業，縣府設立「青年發展暨就業服務科」及專人專線，關心青年朋友各項需求，跟青年朋友站在一起，成為青年有力後盾。
吳蘭梅指出，109年度青少年職業探索營-餐飲體驗課程，特邀明道大學餐旅系專業師資講授，餐飲體驗課程-麵包蛋糕、日本料理、創業小吃、西點烘焙、咖啡調製、台式小吃、中式料理等課程。
吳蘭梅說，辦理「青少年職業探索營」的構想來自職業訓練，透過職業探索的體驗，使青少年接觸學科之外的技能、降低教育及就業轉銜的落差，善用暑假期間較無課業壓力的日子，經由實務操作找出自己的興趣、培養新技能，並從活動中體驗人際相處、團隊合作重要性，讓青少年思考未來就業方向，對職涯作更進一步的規劃。
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