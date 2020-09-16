岡山新都心每坪飆51.8萬　第3季開發區土地標售全壘打

高市地政局於今（16）日辦理今年第3季開發區土地標售，計有70標封參與投標，共標出12標14 筆土地，合計標售金額13億6179萬餘元，脫標率100％。
本季最受矚目之第87期重劃區1筆角地，位於岡山區鵬程路及鵬程東一路，面積約1006坪，因近省道台1線及捷運南岡山站，附近又有公16、公17、兆湘國小、劉厝公園及岡山文化中心，具備優質居住環境及交通便捷要件，生活機能佳，共有16家投資人搶進，最後以總價5億2168萬元標脫，溢價率56.78％，為本季標封數及溢價率最多者，每坪標脫價51.8萬元，顯見本重劃區的發展潛力受投資人肯定。
地政局表示，第86期市地重劃區，本季首次推出1筆378坪特定倉儲轉運專用區用地，可作商業服務及物流倉儲使用，因近小港國際機場、國道1號及捷運紅線草衙站，交通便捷，又可結合大魯閣草衙道大型休閒購物中心帶動商機，吸引3家投資人競標，以總價8695萬元標脫，每坪標脫價約23 萬元。
第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，重劃後成為建商推案之重點地區，本季推出3筆土地，共吸引24家投資人競標，其中2筆角地，1筆面積164坪，臨紅毛港路及海涵路，面文中用地，以每坪41.3萬元標脫；1筆面積167坪，位於保華一路及代德一街口，以每坪40.6萬元標脫；另1筆101坪土地，位於鳳和一街，每坪標脫價為33.3萬元。
高雄大學區段徵收區，本季推出2標2筆土地，其中1筆商業區土地，面積約425坪，雙面臨路，位於大學十七街及大學二十六街口，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，有8家投資人競標，以1億 9989萬元標脫，每坪標脫價約47萬元，溢價率56.24％，再創區內商業區行情新高；另1筆住三用地，面積約195坪，臨28米藍昌路，亦有3 家投資人搶進，以5388萬餘元標脫，每坪標脫價為27.6萬元，溢價率4.28％。
五號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路便捷之交通，景觀環境佳，本次推出1標3筆土地，亦有4家投資人競標，以總價1億7219萬餘元標脫，溢價率11.43％，每坪脫標價約15.4萬元，另第37期、第75期及原五甲農地重劃區各推出1或2筆土地，均順利標脫。
綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出12標14筆土地，皆順利標脫，共吸引70標封參與投標，以第77、87期重劃區及高雄大學區段徵收區競標最為熱絡。顯見大高雄開發區土地，公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，投資人對於大高雄房地產未來展望信心十足。