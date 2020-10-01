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討海人的「王爺千歲」　藝術家透過影像還原現場

記者陳美嘉/高雄報導

calendar_today2020-10-01 22:00:00

▲ 台灣藝術家魏澤以討海人重要的「王爺千歲」信仰為創作核心，走遍高雄王爺廟。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.24）
▲ 台灣藝術家魏澤以討海人重要的「王爺千歲」信仰為創作核心，走遍高雄王爺廟。（圖／記者陳美嘉攝）

駁二藝術家駐村計畫今年以「海洋」為主題，開放國內藝術家駐村創作。台灣藝術家魏澤以討海人重要的「王爺千歲」信仰為創作核心，走遍高雄王爺廟，以攝影機記錄人們虔誠問事、王爺顯靈的畫面，從影像中重建討海人的生活光景。



魏澤以駁二所在的鹽埕區為中心，最遠至紅毛港及蚵仔寮她發現，每間廟與周圍鄰里都存在著不同的互動方式，王爺廟座落在住家之間的窄巷裡，當廟方聊起廟中王爺的淵源，就會憶起當年這一帶討海人的生活光景；魏澤認為，認識一間廟，就可以認識方圓百里內的歷史變遷與人物更迭，也可梳理信仰與地方歷史在歲月淬鍊下相互牽引的關係。



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▲ 台灣藝術家魏澤以攝影機記錄人們虔誠問事、王爺顯靈的畫面，重建討海人的生活光景。（圖／記者陳美嘉攝影）
為了採集創作素材，魏澤親臨王爺廟的祭祀現場紀錄，在聽聞許多奇聞軼事後她發現，人們心中王爺的形象在時代更迭下不停轉變，從早期渡海移民時期因敬畏而虔誠敬拜，到現在王爺就如同鄰居親友般存在，是生活中不可或缺的一帖安慰劑，也是一盞明燈。


同期駐村的魏澤及蔡坤霖，9月26日至10月4日在駁二藝術特區大義C8-8倉庫辦理雙個展﹔魏澤以「百歲與千歲」為題，探問代表人類壽命極限的「百歲」、民間信仰中王爺的別稱「千歲」之間，若即若離、神祕難解的界線；蔡坤霖以高雄歷史地景進行田野踏查，將在展覽「海味醃漬」中帶領觀眾品嚐港口海，風封存後，精釀的歷史風景。

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