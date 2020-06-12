駁國台辦　陸委會：「憲改」是內部事務　中共無權置喙

針北京今（12）日再度針對台灣部分政治人物呼籲修憲、正名、制定新憲法發出警告。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，「膽敢以身試法，必遭嚴懲」。對此，陸委會回應，立法院成立「修憲委員會」，推動攸關人民權利的各項憲政改革議題，係我內部事務，中共無權置喙干涉。據新華社報導，朱鳳蓮說「針對島內一些『台獨』政黨和團體近來不斷鼓噪『修憲』、『正名』，並妄圖推動制定所謂『新憲法』，民進黨當局加緊勾連外部勢力破壞台海和平穩定，不斷挑動兩岸對立對抗，導致兩岸關系更趨複雜嚴峻。」這是近日以來，國台辦對民進黨執政者發出的第三次警告，頻率和密度都是近年之最。陸委會傍晚以兩點回應指出，首先，政府兩岸政策立場一貫。憲政體制的優化是民主國家的常態，社會各界均有各種看法，尚待凝聚共識，並經修憲嚴謹程序推動，我立法院成立「修憲委員會」，推動攸關人民權利的各項憲政改革議題，係我內部事務，中共無權置喙干涉。中共極權體制唯有真正瞭解民主的意義、尊重民意多元意見表達、進行政治革新，方有助於兩岸關係正向發展。其次，中華民國是主權國家，有權利與相關國家友善往來，發展國際合作。中共始終不放棄對台動武，更持續對我在外交軍事上矮化打壓、滋擾尋釁，這是破壞台海現狀及區域和平的最大癥結，台灣人民面對威嚇，絕不妥協退讓。新聞來源為Newtalk 新頭殼