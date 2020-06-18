國民黨不棄九二共識　蘇起：習近平與蔡英文不可能雙贏

2020總統大選國民黨大敗，以九二共識為主的兩岸論述被視為是主因之一。國民黨改革委員會19日預計提出改革建議，對於兩岸論述，九二共識命名者、前國安會秘書長蘇起今（17）日表示，國民黨沒有要拋棄九二共識，相關說法是外界誤傳。蘇起今天出席一場新書座談會，會後受訪時媒體提到國民黨對於兩岸論述的改革。蘇起強調，九二共識很重要，不能廢除、擱置、凍結、拋棄，國民黨沒有要拋棄九二共識，但國民黨可以加上其他的東西。九二共識不是唯一的支柱，還可以有很多其他的論述，但改革委員會真正結論，仍要由黨主席江啟臣宣布。他認為，有了九二共識，兩岸才有那麼多的來往，甚至美國前總統小布希、中國前領導人胡錦濤都公開肯定，代表九二共識同時可以跟美國、中國來往，「沒有九二共識後就很麻煩」。他批評，民進黨反對九二共識最重要的原因，就是那是國民黨的東西；這導致兩岸至目前為止無法往來，造成台灣現在危險的處境。蘇起強調，民進黨作為一個政黨，有立場不喜歡九二共識，但民進黨沒有提出新的論述，和中國沒有搭建互動的橋樑，九二共識當年就是扮演這樣的角色。「如果民進黨不要這座橋樑要另外搭一座，要告訴民眾說該怎麼搭，這就是民進黨對不起台灣民眾的地方。」根據中時報導，蘇起談到台灣民選總統的外交表現時表示，總統蔡英文透過宣傳，將外部事務在國內發揮最大效果。他表示，前總統李登輝前半段做得很好，那時候也是台灣的黃金時期，可是在1996年之後卻越來越糟，他搖身一變成了民主國家的獨裁者。談到陳水扁，蘇起認為他得罪中國大陸和美國，陳水扁的對外關係可以說是一事無成。蘇起表示，馬英九外交成績非常好，但他沒有把外面的成績轉換成內部支持力量，沒有讓民眾了解這些事對台灣好，最後一句「買辦關係」就被扭轉了，很可惜贏了外部輸了內部。蘇起最後表示，蔡英文與美國交好，但與中國大陸交惡，但她透過宣傳在國內達到最大效果，事實上很多事都是馬英九之前就做過了。但蘇起認為，現在習近平跟蔡英文不可能雙贏，「不論最後是誰贏了，台灣都輸了，因為台灣沒辦法決定自己的前途」。新聞來源為Newtalk 新頭殼