遭協進會指控！陸委會三點重申未介入香港議題

我國大陸委員會日前表示，已規劃在台港文化策進會之下建置「台港服務交流辦公室」，此舉惹中共不開心，「香港協進會」稍早發聲明指出「反對策進會單方面以所謂『援助行動』干預香港事務。陸委會發出三點聲明回應，呼籲港方切勿錯誤解讀。陸委會18日表示，已規劃「香港人道援助關懷行動專案」，並建置「台港服務交流辦公室」，設立在台港文化策進會之下，策進會的對口單位香港協進會發出聲明，強烈要求策進會不要從事與其形式不符、破壞香港繁榮穩定的活動。協進會不會與策進會就所謂專案作任何溝通或討論。」陸委會今天也發出聲明回應，強調中共當局一再侵蝕及破壞香港的高度自治，違背對香港人民的承諾，已引起我方及國際社會的嚴重關切。也再度重申，我方從未介入香港事務，一切基於人道考量，呼籲港方切勿錯誤解讀。聲明中也回嗆，近年來港方片面推遲策協聯席會議、秘書長工作會議，這才是背離策協兩會成立的初衷，對臺港交流合作有害無益。深盼港方勿基於不合理的政治考量，干預策進會的運作。陸委會三點聲明全員文：（一）民主自由與人權法治向為我方堅持的普世價值。針對近年中共當局一再侵蝕及破壞香港的高度自治，違背對香港人民的承諾，已引起我方及國際社會的嚴重關切，並同感憂慮。（二）我方再度重申，與國際社會共同關切香的情勢，但從未介入香港事務。臺港服務交流辦公室係依據香港人民所提出的投資，就學，就業，移居台灣及相關求助等需求，提供相關諮詢與必要協助，一切基於人道考量及我方既有法律規範處理，沒有破壞香港繁榮穩定的意圖，港方切勿錯誤解讀。（三）策進會相關的工作均符合其成立的宗旨，未來希與港方共同推進對雙方人民權益有利的事務，並提升臺港實質關係。但近年來，港方片面推遲策協聯席會議、秘書長工作會議，這才是背離策協兩會成立的初衷，對臺港交流合作有害無益。我方不能接受港方所謂「與策進會形式不符，破壞香港繁榮穩定」的指控，也深盼港方勿基於不合理的政治考量，干預策進會的運作。新聞來源為Newtalk 新頭殼