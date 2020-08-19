國民黨未來怎麼贏？趙少康直言：把韓流找回來

韓國瑜遭到罷免後，高雄市長補選昨日舉行，陳其邁以67萬票當選。林為洲在臉書上表示，潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地ㄧ步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！卻引來國民黨支持者及韓粉不滿，紛紛出征。
許多韓粉不滿表示「國民黨的最大敗筆。一刀一刀的切割自己的支持者…」、「好一個過河拆橋」、「韓流不退！」、「韓流也是民意而且為數不少⋯⋯確定要告別嗎？」、「沒有韓流2018國民黨早包起來了」等語，引來大量韓粉湧入留言，不過林為洲並沒有回應。
對此，趙少康今(19日)在鄉民來衝康剖析國民黨未來勝選的方程式，他說，國民黨高雄市長補選這局，根本沒有把重點放在市長，選舉結果就是剛好而已。你要李眉蓁拿跟陳其邁一樣多票嗎?從來就沒有這樣認為，就是讓選舉平安度過就算了。
趙少康認為，當然要檢討為何提名李眉蓁，但如果有雄心壯志會提名他嗎?想贏的話，早就提名朱立倫。因為韓國瑜市長被罷免，所以我們要低調，安排朱立倫去，不是不給韓國瑜面子嗎?甚至連三個副市長都沒有遷戶籍到高雄。
至於說要跟韓粉告別，趙少康指出，告別什麼韓粉，韓粉怎麼告別?你當然要拉攏韓粉，怎麼告別韓粉。打個比方，我們國民黨以前，黃復興黨部力量很大對不對，所以黃復興要鞏固，你不能說什麼告別黃復興，那個票你不要啊?派系票要不要?民進黨馬上搶去，陳明文不是嗎?張花冠不是嗎?
趙少康說，有人說派系中人你不要，民進黨當寶貝一樣，所以韓粉的票韓流的票都要，再往外擴張，選舉一定是這樣，那有票不要的，莫名其妙，選輸真的不懂選舉亂講一通，韓粉韓流那時候勢力多大，你能把韓流找回來多好，韓國瑜他只有一個問題就是，因為任期未滿去選總統。所以有些韓流還是支持他的，只是有些中間年輕選民覺得失望跑了，這些人找回來就贏了。選舉你靠韓流你不夠贏，不靠韓流絕對不會贏。
新聞來源為Newtalk 新頭殼