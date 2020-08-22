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侯友宜出席青年就業公民審議　盼就業政策貼合需求

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-22 19:28:13

▲新北市勞工局持續辦理「青年就業公民審議」，市長侯友宜除分享自身經驗勉勵與會青年，也和青年面對面討論，盼藉此推出更貼合市民需求的青年就業政策。 （圖／新頭殼）
▲新北市勞工局持續辦理「青年就業公民審議」，市長侯友宜除分享自身經驗勉勵與會青年，也和青年面對面討論，盼藉此推出更貼合市民需求的青年就業政策。 （圖／新頭殼）
新北市勞工局持續辦理「青年就業公民審議」，市長侯友宜繼7月18 日參加新店區域會議，今天又出席三重區域會議，除分享自身經驗勉勵與會青年，也和青年面對面討論，盼藉此推出更貼合市民需求的青年就業政策。 

侯友宜表示，今年青年就業率受新冠肺炎疫情影響，因此希望透過公民審議會議，蒐集年輕人對創業、就業、職訓等各方面意見，讓市府團隊在疫後振興經濟時，規劃更多元的就業輔助管道，協助青年將危機變成轉機，創造更良好的就業環境。 

會議中，侯友宜聽取青年小組討論的成果，肯定他們對政策的建言，例如有小組提議建置透明化溝通平台，對資方進行定期檢核、發放勞基法認證標籤等方式，讓勞方在求職時獲得對等資訊。 

而針對職訓課程，青年朋友希望以數位化形式提供更多元的內容，侯友宜贊同他們的想法，並提到很多私人企業原本就有在職訓練課程，有些只開放內部使用，但公家可以建構像Tutor ABC一樣的線上資源平台，與企業合作，讓這些課程分享給更多民眾使用 

勞工局長陳瑞嘉說，勞工局長期持續推動職涯諮商、職業訓練、職場參訪、徵才活動來協助青年就業，為讓政策納入青年多元觀點，自7月中旬起與臺北大學合作，以青年就業、職訓、創業為主題，辦理4 場審議民主會議，日前已在新店區大豐社福館、汐止區厚德山光市民活動中心舉辦兩場，今天是第3場區域會議。期盼透過青年由下而上的發聲，與市府團隊共同規劃政策與服務方向，落實公共參與。 

就服處指出，今年上半年15-24歲青年失業率為11.10％，是全國失業率 (3.8％)的近3倍，顯示青年就業亟待關注，目前辦理完兩場區域會議，討論結果顯示青年針對「違法雇主」、「學用落差及職訓培力」、「職涯規劃」、「企業徵才資訊公開透明」等需求最為迫切。 

最後1場青年就業公民審議，將於9月12日 (星期六)在淡水區五里市民活動中心辦理，凡18歲至35歲，在新北設籍、實際居住、就學或就業的青年朋友都可報名參加，詳情可上網搜尋「新北勞動雲」，或電洽2246-5066分機1144黃先生、臺北大學社會學系8674-1111分機 67064 陳小姐。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

侯友宜出席三重青年就業公民審議。 圖：新北市勞工局 / 提供
侯友宜出席三重青年就業公民審議。 圖：新北市勞工局 / 提供
 

侯友宜贊同青年提議，盼藉公私協力建構線上資源平台。 圖：新北市勞工局 / 提供
侯友宜贊同青年提議，盼藉公私協力建構線上資源平台。 圖：新北市勞工局 / 提供
 

關鍵字

勞工 線上資源平台 侯友宜 青年 新北市

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