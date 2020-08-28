時力決策委員改選出爐！王婉諭1071票第1　黃捷退黨仍第8

由於時代力量前黨主席徐永明涉SOGO收賄案退黨，時力決策委員總辭改選，由黨員網路投票選出15名決策委員與3名候補決策委員，29日再由新任決策委員互選出黨主席；原先共有42人登記角逐，但最後一人放棄參選、媒創部主任劉仕傑被認定參選資格不符，另外登記參選的苗栗縣議員曾玟學與高雄市議員黃捷分別在23日與25日退黨，最後僅38人角逐。
時代力量決策委員改選採網路投票制度，由黨員直選出15名決策委員，每人可投18票，任期至明年2月28日；昨晚23時59分的投票截止，黨員隨即可上網查詢計票結果；本次決策委員改選共有1323名黨員投票，投票率為68.88%。根據計票結果統計，王婉諭獲得獲得1071票、得票率達80.95%，接掌黨魁呼聲高的前副秘書長高鈺婷居第2名，獲得1018票、得票率達76.95%；第三名為立院時代力量黨團總召邱顯智，獲得1001票、得票率為75.66%。
其餘得票數4至15名依序為立委陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室助理林佳瑋、律師張衛航、高雄市議員黃捷（已退黨）、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、立院時力黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩。
本次補選投票黨員人數為1323人，投票率為68.88%。另外，按照選舉規則，黃捷所遺下的空缺應會由排名第16名的新竹市議員林彥甫遞補，得票排名第17名的雲林縣議員廖郁賢是「落選頭」，成為候補決策委員，另兩位候補決策委員分別為律師曾威凱與屏東黨部主委詹智鈞。而正式開票結果，仍待時代力量選舉委員會正式公告為準。
新聞來源為Newtalk 新頭殼