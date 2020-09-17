先亮底牌豪賭　陳以信：蔡英文犯談判大忌

美國衛生部長阿札爾8月率團訪台，成為1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員 ，被認為是台美關係的一大進展後。美國務院次卿克拉奇（Keith Krach）接力（17日）訪台，並將主持台美經濟對話，被認為有望讓台美關係再度升溫。但國民黨立委陳以信提醒，總統蔡英文在台美談判間，在美國總統大選結果明朗前，就先將底牌盡出，這種孤注一擲的做法，已犯了談判大忌， 美方並沒有任何實際承諾，要真正檢驗的台美關係，至少要等到明年1月。



