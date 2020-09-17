先亮底牌豪賭　陳以信：蔡英文犯談判大忌

美國衛生部長阿札爾8月率團訪台，成為1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員 ，被認為是台美關係的一大進展後。美國務院次卿克拉奇（Keith Krach）接力（17日）訪台，並將主持台美經濟對話，被認為有望讓台美關係再度升溫。但國民黨立委陳以信提醒，總統蔡英文在台美談判間，在美國總統大選結果明朗前，就先將底牌盡出，這種孤注一擲的做法，已犯了談判大忌， 美方並沒有任何實際承諾，要真正檢驗的台美關係，至少要等到明年1月。
身兼美國華府台美研究中心執行長的陳以信指出，民進黨先行開放美豬後，最期待的是貿易上換來台美貿易暨投資架構協定（TIFA）復談，或台美自由貿易協定（FTA）可行性評估等成果，但美國這次卻是由並非主管貿易項目的國務院派人來，而不是貿易代表署，這點讓人感到遺憾。
陳以信分析，在美國總統大選之前，我方就做出這麼大貿易上的讓步，風險其實非常大，美國總統大選之前，很難看到會有重大貿易上的決策，因為大選之後，川普政府會不會延續？若有新的政府上台會不會照單全收？會不會有新的貿易代表？政策延續性都是變數，所以這個時間點上將籌碼都放上桌，就是最大的風險所在，「蔡英文一向自詡為談判高手，怎麼會在這樣的事項上犯了談判大計，造成現在這樣自退失據的結果。」
陳以信直言，這是我們策略錯誤導致的結果，因為民進黨本身在沒有經過談判的情況下，就單方宣布開放瘦肉精美豬進口，等於犯了談判的大忌，「還沒經過談判，就把籌碼全部丟出去，使得手上什麼籌碼都沒有，就沒有談判的空間。」
「現在（台美談判）球在美國手上！」陳以信表示，蔡英文孤注一擲或許是認為時機到了，這還要時間才能證明這個判斷對或不對，但現在的結果就是將籌碼一次出盡後，在貿易上能否真正取得我們所想要的，其實是未定之天。都是我們單方期待而已，美國並沒有任何承諾。
陳以信解讀稱，現在台美之間雖然交際頻繁，但彼此關係是不是穩定，在美國總統大選前後的不確定性還是很高，因此現在並不是檢驗台美關係的時候，現在雙方關係不容易有具體變化，更不會有具體成果，要看11月選舉結果是誰獲勝，對整件事情的判斷，至少要等到明年1月。
陳以信提醒，民進黨對台美關係要務實推動，不要像吃迷幻藥一樣，關鍵還是要看有哪些務實的進展，今天開放美豬，就是我們對美方的實質貿易讓步，既然已經讓步， 就要在貿易上達到目的；但民進黨這種暴衝式的政策決定，一步就讓到底，就是先將底牌秀出去，卻還不知道能拿到的是什麼、看不到對方的牌是什麼。
新聞來源為Newtalk 新頭殼