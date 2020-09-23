親揭選議員初衷　羅智強：想成為一上手就拼市政的好市長

距離2022地方市長選戰越來越近，各大民調也陸續出爐，有強烈意願且民調不低的台北市議員羅智強，稍早就在臉書親揭，曾任總統府副秘書長的他，為何當初是先選議員而非立委，羅智強表示，他想成為一上手就拼市政的好市長。



