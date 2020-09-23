親揭選議員初衷　羅智強：想成為一上手就拼市政的好市長

距離2022地方市長選戰越來越近，各大民調也陸續出爐，有強烈意願且民調不低的台北市議員羅智強，稍早就在臉書親揭，曾任總統府副秘書長的他，為何當初是先選議員而非立委，羅智強表示，他想成為一上手就拼市政的好市長。
羅智強稍早在臉書寫下，郝龍斌市長昨(22日)在新書發表會還揭露了一段「秘辛」，就是為什麼我當初決定參選的是台北市議員，而不是立法委員？當初我告訴郝市長，我的下一個目標就是選台北市長，所以我想先去台北市議會補我的不足。我當時的想法就是為了「歷練市政」，而台北市議員，是歷練台北市政最好的地方我的下一階段目標就是要選台北市長，我希望減少自己摸索的時間，成為一個一上手就可以拚市政的台北市長所以，我決定參選台北市議員，而不是立法委員。
羅智強認為，因為我曾經當過總統府副秘書長，輔佐馬英九總統國政，兩岸國防外交經濟教育文化，很多重大政策，我都在馬英九的身邊見聞學習。論起對國政的歷練，我有自信，絕不輸給任何一個立法委員，但我欠缺的是台北市政的歷練，既然我的下一階段目標是參選台北市長，最負責任的選擇，當然是選市議員，而不是選立法委員。
羅智強說，選上台北市議員後，我分別參加了財政建設、工務、警政衛生委員會，對台北市政的了解，與日俱增。我很高興，我做了正確的選擇，繼續向著標竿直跑。
新聞來源為Newtalk 新頭殼