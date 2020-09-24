日租套房違法收居家檢疫者　北市府開罰

為了嚴堵防疫破口，台北市政府日前宣布，將針對疑似日租套房處所收居家檢疫或居家隔離者，加強力道清查。北市府觀傳局今（24日）表示，截至24日止，仍有9位居家檢疫者未入住防疫旅館、自宅或親友無償提供住所，而是以付費短租方式入住3處疑似日租套房，開罰建物所有權人3000元罰鍰，並公布首波違規者的姓名及建物地址。





北市府公布名單。 圖：北市府觀傳局 / 提供