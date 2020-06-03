放下總統初選心結　王金平挺韓國瑜：希望他做好做滿

再過3天就要進行韓國瑜的罷免投票，今(3)日前立法院長王金平公開支持韓國瑜撐過這次罷免危機，並以當初輔選他選市長時的身分，期許他能4年任期「做好做滿」。至於罷免當天人是否會在高雄挺韓，王金平說「我那天在中部有既定行程。」在2018年九月至十月間，當時外界仍普遍認為代表民進黨參選的陳其邁穩操勝券，直到王金平串聯地方人士，策畫「三山造勢」，才讓韓國瑜的能量整個引爆開來，以懸殊的差距擊敗陳其邁、贏下高雄市長選戰。未料王、韓兩人僅隔半年，就因為國民黨總統初選而反目，關係直到韓國瑜總統選戰大敗都未能修復。直到WeCare高雄等罷免團體兵臨城下，王金平才公開露面，表態力挺韓國瑜。記者問王金平罷免當天人在哪、是否會去投票，王說「我在中部有既定行程。」記者追問王金平是否擔心韓國瑜的情況，王說「我想身為高雄市民，我是希望大家都能夠共同來接受、尊重全體市民的最後決定；其次我身為國民黨員，以及當初的支持者，我希望韓市長能做好、而且做滿，為高雄市提供服務、貢獻。」而王金平的基層組織強大，記者問王會不會呼應韓國瑜的「蓋牌」策略，呼應鄉親及農漁會系統不出來投票，王金平僅說「尊重大家，每個人有個人立場、沒有沒有(叫農漁會不要投票)。」此外，陪同王金平現身的，是在總統大選中力挺鴻海創辦人郭台銘而遭到開除國民黨籍的前立委盧嘉辰，媒體也向問盧詢問郭台銘挺韓的意願，盧僅說「郭董的想法主張你們要去請教他，我不能代為回答。」