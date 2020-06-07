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許崑源墜樓　家屬招魂支持者獻花致意

記者朱啟瑜、吳承翰、丁上程、葉政勳、朱永強/高雄報導-2020-06-07 13:58:33
▲由於家屬不願露面，殯葬業者拿出黑傘來擋住媒體鏡頭 (圖/記者葉政勳攝)
高雄市議長許崑源昨(6日)晚間疑似墜樓輕生，今(7)日中午殯葬業者已在墜樓地點進行招魂儀式。也有不少支持者獻花、甚至用三跪九叩的方式為許崑源致意。

▲由於家屬不願露面，殯葬業者拿出黑傘來擋住媒體鏡頭
▲由於家屬不願露面，殯葬業者拿出黑傘來擋住媒體鏡頭。 (圖/記者葉政勳攝)
▲還有支持者用三跪九叩的方式向許崑源致意
▲還有支持者用三跪九叩的方式向許崑源致意。 (圖/記者葉政勳攝)
 

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