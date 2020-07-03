迪化街囡仔柯智豪　6種語言打造大稻埕音樂會

▲2020大稻埕音樂節流程。（圖／文化總會提供）

「2020台北霞海城隍文化節」將於明天、7月4日起熱鬧登場，其中「島語–大稻埕音樂節」將在週六（4日）晚間6點半於迪化街永樂廣場開唱，文化總會邀請有「台灣音樂創作怪才」稱號的「三金」音樂家柯智豪擔任音樂監製，特別的是，這場音樂會融合了阿美族語、東南亞語等6種不同語言，用音樂當媒介，讓「少數語言」也能被聽見。文化總會今年再度與台北霞海城隍廟、大稻埕創意街區發展協會共同主辦「台北霞海城隍文化節」，以祈福、匯演、在地、傳承為主軸，籌辦市集、音樂、展覽、講座等為城隍爺祝壽。文化總會副秘書長李厚慶表示，柯智豪是從小在迪化街長大的孩子，大稻埕廟口就像是他家廚房，因此，請柯智豪來籌劃監製這場行之有年的在地酬神音樂會，別具意義，也讓大稻埕這個傳統的老城鎮，注入年輕的氣象。「能用自己擅長的事，為自己的家鄉做一場音樂會，是很感動的。」柯智豪表示，這麼多年來他的工作都在外地，或為別的都市籌辦音樂會，甚至老往國外跑，現在能在自己長大的地方貢獻己長，用音樂讓更多人關注大稻埕的歷史與文化，這「鮭魚返鄉」的情懷，他深感於有榮焉。柯智豪說，籌劃「島語–大稻埕音樂節」主要想傳達「多元語言」這件事情，台灣是多元的島，在這塊島嶼曾有過的語言很多，包括西班牙語、葡萄牙語、閩南語、客語、原住民語、日語等。隨著時代在走，「語言」也「輪番上陣」，並且會影響人們的思考、觀念，而語言其實就是族群的象徵。「音樂也是從語言來的」，柯智豪說，今年以多元語言作為音樂想像的支撐，來發想音樂會內涵，「這次比較特別的是把阿美族語、東南亞語放進音樂會」。過去比較少人關注這些族群的語言，今年「島語–大稻埕音樂節」以各種語言展演不同族群的文化，邀請包括嚴正嵐、SID’er ROSE、薩吉兒、張雅淳與朋友列島、以莉‧高露、李竺芯、黃子軒與山平快…等團體或歌手，用音樂做媒介，讓所謂的「少數語言」也能被看見。