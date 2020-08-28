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國民黨痛陳大法官已淪民進黨附隨組織　7論點認定違憲

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-28 17:33:00

▲大法官28日針對黨產條例釋憲結果出爐，全部合憲。國民黨譴責大法官會議已喪失獨立性，淪為民進黨的「附隨組織」。(圖 / 記者陳弘志攝，2020.08.28)
▲大法官28日針對黨產條例釋憲結果出爐，全部合憲。國民黨譴責大法官會議已喪失獨立性，淪為民進黨的「附隨組織」。(圖 / 記者陳弘志攝，2020.08.28)
大法官今天(28)針對黨產條例釋憲結果出爐，全部合憲。國民黨隨後召開記者會，文傳會主委王育敏譴責大法官會議已經喪失獨立性，因為這些大法官之前都是民進黨在立法院全力護航通過，多人有濃厚的既定政治立場，遺憾已淪為民進黨的「附隨組織」，這是台灣的憲政危機，相信社會自有公評。

國民黨提出黨產條例應判違憲的理由：

1.民進黨強勢通過不當黨產處理條例，以「不當」取代「不法」，顯然違反法治國家應有作為。

2.七名北高行政法院法官認為不當黨產處理條例牴觸憲法，秉於憲政良知，才會聲請釋意。

3.不當黨產處理條例是針對國民黨的針對性立法，明顯違反「個案性立法禁止」之原則。

4.不當黨產處理條例對政黨自34年8月15日起取得的財產予以規範，違反法律安定性原則下之不溯及既往及信賴保護原則。

5.不當黨產處理委員會由「一批綠油油的民進黨支持者」擔任委員，超越司法審判程序做出判定，取代法官角色，完全喪失客觀中立原則。

6.這次釋憲案已聲請相關大法官迴避，但都遭駁回，大法官會議未能謹守利益迴避原則。

7.民進黨鬥爭對手與政治清算，國民黨堅持捍衛憲政體制，維護法治正義。

國民黨指出，黨產應屬合法，過去經過行政調查，一切已合乎法令程序。民國90年4月監委黃煌雄提「監察院調查報告」及95年的國有網站資料都顯示，黨產都依當時法令程序辦理。經過司法審理，也已合法處理爭議黨產。

國民黨強調爭訟的黨產案件都已審理定讞或主動撤訟，具疑慮的黨產也都已主動捐贈、回贈、返還或抛棄，且經全代會決議，扣除行政所需捐作公益，例如民國105年全代會決議「除保留必要之辦公室及支付已退休退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後，如有餘額，將全數捐作公益」，因此一切合法。

關鍵字

黨產 釋憲 條例 大法官 黨產會

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