尊重罷捷一階通過　黃捷準備質詢新市長

罷免高雄市議員黃捷第一階段通過，先前罷捷團體因有多張連署書資料填寫有誤，高雄市選委會也通知罷捷領銜人需補件173份，罷捷總部也證實已通過中選會第一階段的審核，對此高雄市議員黃捷表示還是尊重他們，現在就是好好準備十月的開議，認真質詢新市長。
罷捷總部指出，罷免黃捷第二階段的正式啟動時間尚未確定，所有進度都在掌握之中，目前等待中選會發函通知，罷免黃捷第二階段的門檻為28783份，現階段已掌握三萬份的連署書，但為了因應中選會有可能的剔除，第二階段將爭取送出四萬份以上的連署書，罷捷總部將規劃一步一腳印的走遍鳳山76個里，進行地毯式的擺攤。
對於罷捷一階段補件通過，高雄市議員黃捷表示：「當然還是尊重他們。不過高雄已經換了新市長，我也早已跨步向前放眼未來，這時候我該做的，是好好準備十月的開議，認真質詢新市長，兢兢業業心無旁騖的處理市政，給高雄人不一樣的希望」。
高雄市長陳其邁則指出，罷免權跟選舉權一樣都是人民的基本權力，不過相信黃捷議員過去在議會的質詢表現也非常的傑出，市民對黃議員的評價還是要尊重民意，對於個別議員在議會質詢的表現，也不是只有針對市長，議員同樣的也接受民意的一個監督，公民權的行使我們充分尊重。