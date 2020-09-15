尊重罷捷一階通過　黃捷準備質詢新市長

罷免高雄市議員黃捷第一階段通過，先前罷捷團體因有多張連署書資料填寫有誤，高雄市選委會也通知罷捷領銜人需補件173份，罷捷總部也證實已通過中選會第一階段的審核，對此高雄市議員黃捷表示還是尊重他們，現在就是好好準備十月的開議，認真質詢新市長。





，罷免黃捷第二階段的正式啟動時間尚未確定

所有進度都在掌握之中，目前等待中選會發函通知，罷免黃捷第二階段的門檻為28783份，現階段已掌握三萬份的連署書，但為了因應中選會有可能的剔除，第二階段將爭取送出四萬份以上的連署書，

規劃一步一腳印的走遍鳳山76個里，進行地毯式的擺攤。