影／藍綠為彰縣採檢無症狀少年案交鋒　葉彥伯低調

彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫少年執行採檢案，中央疫情指揮中心公布廉政小組調查結果，讓風波告一段落，歷經一個多月調查，以「違反兩防疫政策、卻無法可罰」收場，彰化縣議會今（24）日開聯席會，多位縣議員替葉彥伯局長抱屈，質疑中央打壓地方，防疫士氣已難挽回。





▲綠營要求彰化縣衛生局長葉彥伯認錯或澄清。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.24）

× ▲綠營要求彰化縣衛生局長葉彥伯認錯或澄清。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.24）

彰化衛生局驗出旅美少年感染新冠肺炎，卻遭中央啟動政風調查，多名縣議員今天在彰化縣議會議事廳仍針對該案提出質詢，綠營要求彰化縣衛生局長葉彥伯認錯或澄清，卻遭藍營縣議員反駁「做對的事為何要道歉」，葉彥伯則維持低調態度，強調會和中央一心防疫。

彰化衛生局在八月初啟動「精準篩檢」，更實際檢出「旅美少年」無症狀感染新冠病例，不料卻遭中央啟動「政風調查」，更引發中央與地方防疫不同調；彰化縣議員葉國雄針對縣政議題表示，新冠肺炎疫情防疫期間，彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯不配合，不遵守中央防疫系統，葉局長過去的專業大家都很肯定，這次卻是「聰明一世糊塗一時」。

國民黨彰化縣議員曹嘉豪則為葉彥伯抱屈，他說，葉局長維護彰化生命財產安全有錯嗎？為什要道歉，「陳時中真的大到不行， 一定是對的嗎？」所有精準篩檢的受檢人都有被告知，依法依規定做哪裡錯了，況且還為此查到確診者，葉局長現在卻在議會殿堂被指正，真令人啼笑皆非。

▲國民黨彰化縣議員曹嘉豪則為葉彥伯抱屈，他說，葉局長維護彰化生命財產安全有錯嗎？（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.24）

× ▲國民黨彰化縣議員曹嘉豪則為葉彥伯抱屈，他說，葉局長維護彰化生命財產安全有錯嗎？（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.24）

國民黨彰化縣議員張錦昆也說，中央從今年7月26日起針對從菲律賓搭機回台者，無論有沒有症狀都要在機場完成採檢，一直延續到今天才結束，無症狀檢測若那麼十惡不赦，怎麼還會這樣做，葉局長是為了照顧彰化縣民，卻因中央地方政黨不同政策轉彎，實在離譜，檢測雖要依照中央規定，但建議衛生局要堅持做對的事情。

彰化長王惠美表示，對於指揮中心的廉政調查結果，縣府予以尊重，彰化縣衛生局在防疫過程中的作為，絕對是為了保障縣民的健康提前部署，而且都是遵照中央指揮中心的規定辦理，當下中央地方一條心應以防疫為優先。