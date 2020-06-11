萬能出遊包與羽量級耳機　戶外運動10項單品出門不卡關

每到6到8月，除了學生放暑假，更是大夥紛紛出國旅行的時候，不管是海島放空還是公路之旅，難得出門遠行，然而今年因疫情緣故出國機會不多，隨著疫情趨緩，悶壞的心情勢必要來一場戶外小旅行。
雖然被繁複的工作綁住，還沒法抽出時間出去玩，但R小編決定先來推薦「10款」適合各種旅行出遊的單品過過癮，當然如果你現正計畫一場旅行的話，那這些具有兼具機能與時尚的單品就更能滿足你的旅行行程〜
最正R小編推薦
【凸顯曲線 魅力有型】MANIYA挖背背心
以往運動大多穿T-Shirt，沒想到穿過背心就回不去了!! 擺脫袖子束縛，健身或運動時背和手更自在。略帶性感的挖背設計為簡單穿搭增添亮點，加上吸濕排汗的涼感布料，即使汗流浹背，肌膚也能快速恢復乾爽舒適。
【高腰收腹 輕鬆擁有女神比例】MANIYA翹臀緊身褲
這款Legging滿足了我最注重的兩大要點:舒適和修身。不只材質親膚彈性好，獨特胯下車縫設計可免除女生的尷尬困擾，自在跑跳不受限，高腰設計能修飾小腹、拉長腿部比例，大展神級長腿!
【補水&舒緩雙合一】按摩滾筒寬口水壺
瓶身的凹凸紋理猶如指腹按摩，可深層按摩肌肉，輔助運動前暖身和運動後放鬆、深層按摩。無論爬山或健身，背包裡絕對少不了它!
【通勤和旅遊專屬包款】bagrun都會玩家瞬開翻蓋後背包
它具有寬敞充裕的收納空間以及加寬背帶和彈性背墊，有效減壓，久背也舒適無虞。卡片快取槽、瞬開磁扣、防盜暗袋等貼心設計，全面提升使用感受。
歐巴R小編推薦
【帥氣與功能兼具包】bagrun都會玩家軍事風格後背包
這款包包搭配日常上班的正裝，不僅減緩正裝嚴肅的距離感，手風琴式容量設計，加上多層內外收納袋，筆電、充電器、文件、鑰匙歸位的井然有序。美軍彈道尼龍布面、IPX4防潑水、一秒磁吸扣都是讓我買下去的原因之一。
【顛覆想像的骨傳導耳機】AFTERSHOKZ骨傳導藍牙運動耳機
生活在都市水泥叢林中，永遠不知道會不會被突然衝出來的車輛撞上，直到發現了骨傳導耳機才讓我安心聽音樂，不僅如此，輕如羽毛的26g機體，無孔式結構，再加上IP67的防水等級。骨傳導這個技術，出乎意料、超乎想像!
【真男人的專業運動錶】Suunto 9 GPS Baro運動腕錶
強韌、耐用、精準、功能性強而被美國海豹六隊特種部隊和法國夏蒙尼培訓學院培訓的專業登山嚮導們所採用。Valencell 腕式光學感測器、戶外等級彩色觸控螢幕、水下100公尺防水、熱圖探索等強大功能。如果跟我一樣，不是狂熱專業者，只想一支可以說嘴，man度又破表的運動錶，那Suunto絕對可以列入你的待購清單。
運動風R小編推薦
【運動狂甩不怕掉】JLab JBuds Air Sport 真無線藍牙耳機
運動我最重視耳機穩固性，特別是講求呼吸律動的有氧運動，除了掉落麻煩外，也會破壞調整好的呼吸頻率。而JBuds Air Sport有專利軟矽膠耳掛，上山下海都很牢固。另一點是內建環境音聆聽模式，不用脫下耳機就能輕鬆聊天，戶外可以聽到汽車與戶外噪音，既安全又方便。
【機能與顏值兼具】MANIYA 拉克蘭訓練衣
在炎熱的夏天中，一件好穿又好看的服飾會讓舒適度大大提升。MANIYA運動機能衣兼具舒適和透氣，布料的吸濕速度快，有穿跟沒穿的感覺差不多，會有一點裸奔的錯覺(誤)，又不會有異味，很適合跟我一樣容易爆汗的體質。
【機能與顏值兼具】都樂All-Trail登山後背包
Thule ALLTRAIL登山後背包肩帶到底部距離符合亞州人體型，加上專屬腰帶可以有效分散重量，讓重心不會後傾，在爬階時每一步都很穩。肩帶考量到背負時的平衡性及穩定度，加上中間有可以橫過胸口的綁帶，跨步時不會有晃動感，長時間也不會不舒服。背帶和背部襯墊也相當透氣，不會太過悶熱。
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