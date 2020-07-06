廣編／詩肯集團攜手量販通路　打造零售二代店擴多元版圖

「詩肯柚木」進駐桃園家樂福八德店，為首次與大型量販通路攜手合作，讓喜愛原木/全皮革系列的消費者，全方位體驗一站式購足詩肯集團系列商品，享受時尚輕混搭風格的優質家具，而近年來桃園八德是房市交易熱區，重劃區的清新街廓和多座公園的高綠覆率，生活型態已十分便利完整，加上近期多種交通等重大建設加持，打造出嶄新生活圈，成為小資成家的最佳首選。

2020年詩肯集團打破傳統擴展第二代店型「詩肯量販品牌店」於桃園家樂福八德店開幕，新型態量販品牌店在家樂福量販店以雙品牌形象為主，並提供消費者柚木家具、餐桌椅、床架、皮沙發等產品，提供更多購物管道，透過不同消費型態的量販店型深入社區提供符合當地的需求。

網路消費讓傳統零售正面臨衝擊，詩肯集團發展多元消費通路提供消費者採購家具服務，而如何創造消費者前來實體店鋪購物之誘因變得相對重要。除了推出線上購物平台外，開幕期間更享有12期分期零利率優惠、滿萬送千，將量販店與詩肯集團結合為一體，成為區域中型家具購物商場，創造體驗式消費，滿足消費者一次購足心理。

「詩肯柚木」家具營造溫潤自然、明亮色調的舒適氛圍且長期深耕台灣，專注家具消費市場，首度結合大型量販通路合作，希冀透過雙通路品牌的深度結合，開展潛力新客源，共同提升打造優質的體驗環境，開幕期間享有12期分期零利率優惠、滿萬送千，更響應政府振興三倍券推出獨家加碼近10萬詩肯振興優惠券等超值開幕賀禮，活動機會有限歡迎來電洽詢