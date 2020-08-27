廣編／台灣之光！全球首創TOOTH FAERIE牙科募資正式亮相

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以往募資平台是為了募集『資金』，但TOOTH FAERIE最大特色，是擁有終端使用者『牙科醫師』的實際互動，我們艾瑞瓷數位牙科教育中心在2019年舉辦了77場醫師課程，並與台灣兩千多家牙科診所密切合作，還受邀參加20多場國際級研討會，跟兩萬多個牙科醫師交流，這些會來參加學習最新技術的牙醫師，都具有early adopter（早期客戶）的特質，能在第一時間給予新產品設計最有價值的建議，因

久的牙材新創切身所需之一條龍資源：包括擁有多個百年品牌的專業牙科解決方案龍頭Dentsply Sirona (NASDAQ：XRAY)，以及高精密零組件製造商英濟(證券代號3294)等一線廠商的獨家合作資源，可提供募資案實際的服務與新品可行性建議。

除了提供世界級神隊友合作，TOO

首波上線的「牙科透照燈」採用特殊LED技術，不需要塗抹顯影劑就能直接照出牙齒上的牙菌斑，大幅減低疫情時代醫師跟患者的近距離接觸時間。而第四項上線產品由Dentsply Sirona推出的熱牙膠垂直充填器：Gutta-Smart，其智能及防燙設計讓牙醫師臨床上操作方便快速及安全，為市場唯一可在低溫下操作的儀器，大幅降低高溫傷害牙周膜的風險。

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