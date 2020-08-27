廣編／台灣之光！全球首創TOOTH FAERIE牙科募資正式亮相

同時身兼艾瑞瓷數位口腔醫療集團及TOOTH FAERIE牙科募資平台創辦人曹皓崴醫師表示：「以往募資平台是為了募集『資金』，但TOOTH FAERIE最大特色，是擁有終端使用者『牙科醫師』的實際互動，我們艾瑞瓷數位牙科教育中心在2019年舉辦了77場醫師課程，並與台灣兩千多家牙科診所密切合作，還受邀參加20多場國際級研討會，跟兩萬多個牙科醫師交流，這些會來參加學習最新技術的牙醫師，都具有early adopter（早期客戶）的特質，能在第一時間給予新產品設計最有價值的建議，因此我們成立TOOTH FAERIE的願景，是成為亞洲新創牙材的催化中心。」
牙仙子助圓夢！ TOOTH FAERIE提供牙科研發一條龍服務
TOOTH FAERIE牙科募資平台取名典故，來自孩童掉牙時給予祝福的童話「牙仙子」，更具有以牙齒圓夢的意涵。不僅是群募平台，更整合了艾瑞瓷深耕已久的牙材新創切身所需之一條龍資源：包括擁有多個百年品牌的專業牙科解決方案龍頭Dentsply Sirona (NASDAQ：XRAY)，以及高精密零組件製造商英濟(證券代號3294)等一線廠商的獨家合作資源，可提供募資案實際的服務與新品可行性建議。
除了提供世界級神隊友合作，TOOTH FAERIE還提供市場策略、新創法規、各國醫療法規諮詢、東南亞行銷顧問、物流規劃、硬體製造諮詢等服務，還能透過既有之牙材經銷體系直接與當地 KOL、醫師合作，幫助平台上的牙材產品快速連結東南亞市場，明確的平台定位與精準受眾，預期將使成案率大幅高於一般募資平台。
台製口腔隔離系統年外銷上看台幣兩千萬 兒童版新品上架募資
以平台上正在群募的四項新產品為例，由台灣自行研發的口腔隔離系統「EasyPrep」，片狀孔洞結構放在看牙民眾的口中，即可降低約九成飛沫傳染的風險，同時保護醫生跟看診病人，目前已經熱銷至中國、泰國及馬來西亞等多個國家，成人版銷售年達上千萬！現在又推出兒童版新品進行募資，已經接到東南亞多國訂單，銷售額將翻倍上看台幣2千萬。
首波上線新品：3D齒模列印、牙科透照燈 減少醫病近距離接觸時間
新冠肺炎延伸出的牙科商機不止於此，首波上線募資的四項產品，包括全新Ackuretta新型單色面板列印機為人工智能3D齒模列印系統，翻轉過去牙醫診所跟實驗室合作列印齒模的合作模式，診所內一台機器就能讓牙醫師自行列印牙冠牙橋，減少對外送出病人殘留口水採樣的接觸風險，列印時間僅需20分鐘，為過往的三分之一，快速又方便。
此外，同樣首波上線的「牙科透照燈」採用特殊LED技術，不需要塗抹顯影劑就能直接照出牙齒上的牙菌斑，大幅減低疫情時代醫師跟患者的近距離接觸時間。而第四項上線產品由Dentsply Sirona推出的熱牙膠垂直充填器：Gutta-Smart，其智能及防燙設計讓牙醫師臨床上操作方便快速及安全，為市場唯一可在低溫下操作的儀器，大幅降低高溫傷害牙周膜的風險。
TOOTH FAERIE攜手醫材製造商英濟 協助牙材新品設計實際量產
TOOTH FAERIE牙科募資平台有助牙產業創業圓夢，更聯手專業高精密零組件製造商英濟，以製造專業讓產品創意能真正進入量產階段。英濟生醫事業處處長陳立凱指出，此次成為「TOOTH FAERIE牙科募資平台」合作夥伴，在於英濟從過往製造與設計經驗發現，有許多客戶的產品構想與設計很完整，但在機構設計、系統整合或法規上有諸多難點無法突破，而英濟正可提供從專利與法規顧問、醫療級材料選擇、表面處理到機電整合的完整評估建議並協助量產製造。也期待以此合作模式催生更多的醫材選擇，提升整體醫療與生活水平。
關於CEREC Asia艾瑞瓷數位牙科教育中心
曹皓崴與曹士賢兄弟倆於2015年攜手創辦CEREC Asia的初衷，即是希望將歐美盛行已久的牙醫垂直整合系統推廣至台灣，結合科技與醫療人才，成為引領亞洲的角色，藉以提升診療效率與安全性；如今正值後疫情時代，牙科診療過程的安全性已蔚為醫病共同關切的剛性需求，也成為改變台灣牙醫生態的新契機，今年8月成立全世界第一個以牙科為核心的醫材眾籌平台TOOTH FAERIE，集結亞洲的創新元素，透過創新牙材為全球的牙科患者與醫師解決痛點。
網址: http://www.TOOTHFAERIE.Asia 臉書: https://www.facebook.com/TOOTHFAERIE.Asia