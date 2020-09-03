高市毒防局長拜會少年法院　超前部署中央反毒策略2.0

林瑩蓉表示，新世代反毒策略2.0第二期計畫考量成癮治療應提前介入，推出「再犯防止推進計畫」，以「貫穿式保護」機制建立施用毒品少年「個別處遇計畫」，提早入監輔導，以順利銜接社區復歸方案，落實保護少年最佳利益；特別向鍾宗霖院長及廖家陽庭長請益，討論由司法端無縫接軌到行政端進行輔導處遇可行模式，共同建立更綿密阻絕少年再接觸毒品的合作聯繫平台。
少家法院院長鍾宗霖分享許多處理經驗，對於用毒少年輔導，現會邀請相關行政單位召開個案研商會議，未來願與毒防局合作，強化少年輔育院或明陽中學出校的銜接機制，以毒防局為對口，進行專業資源分流，提供最適切少年處遇輔導計畫，有效降低少年再犯率。
高雄市由毒防局統合全齡施用毒品者輔導工作，目前對用毒少年的就學、就業、家庭及戒癮治療，林瑩蓉強調整合跨局處資源專業分流，因應反毒策略2.0超前部署，期能落實個案輔導及家長親職教育，以提升司法處遇少年藥癮戒治執行率。
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