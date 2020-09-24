廣編／昭揚君邸規劃獨到　公開即熱銷壓軸倒數

深耕中路特區多年的昭揚建築，繼「昭揚大郡」100%迅速熱烈完銷之後，持續 推案佈局，嚴選三大公園優質核心，推出古典鉅作「昭揚君邸」，同樣注入「昭揚君匯」、「昭揚君喆」、「昭揚君硯」、「昭揚君麗」等君系名門血統，再現古典 風華。未公開便備受矚目，公開即熱銷壓軸，其中 43 坪已全面滿席，53 坪、 56 坪絕版倒數搶席中!





南桃園交流道車程僅需 5 分鐘，接軌國道一。

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