ABL／臺中市夢想家青年隊　選拔賽19日點燃戰火

臺中市夢想家青年隊選拔賽將於6月19日與20日在臺中市文心森林公園旁的惠中Dreamers球場舉行,受邀參與選拔賽的青年隊球員將對抗臺中地主球隊晴天聯盟明星隊以及寶麗金聯隊,備受矚目的寶島夢想家新秀林俊吉也會披上青年隊戰袍,與隊友王柏智、紀松佑並肩作戰。夢想家青年隊由教練陳清萍以及蔡耀勛共同領軍,榮譽總教練陳清萍曾為菲律賓職業籃球員,更是CBA職籃元年泰瑞戰神的總教練,離開職籃後,他便來台投入基層籃球教育,並長期深耕臺中地區,曾任臺中市立忠明高中籃球隊創隊教練、馬禮遜美國學校以及中國醫藥大學等學校之籃球隊教練,是少數兼具跨國職籃經歷卻又深根臺中基層籃球的籃球前輩,與職籃選手陳堅恩共譜台灣籃壇父子檔的一段佳話。執行教練蔡耀勛是在地的臺中豐原人,下季他將從寶島夢想家助理教練位職轉任至青年隊,並藉由他在寶島夢想家的執教經驗,帶給子弟兵更多指導與協助。此次受邀參與選拔賽的青年隊隊員除了有寶島夢想家陣中的年輕球員之外,更有許多表現優異的中部選手參與,如畢業於青年高中的蕭順議、東山高中的邱子軒以及后綜高中的蘇文儒等。至於對手則為晴天聯盟與寶麗金聯隊,兩隊皆在臺中經營多時,實戰經歷豐富,晴天聯盟將結合臺中社會組菁英選手組成明星隊;寶麗金聯隊則邀請許多SBL現役當家球星與甫從台灣師範大學畢業的蘇士軒共同組隊,屆時將有48名中部好手於場上較勁,為兩天的賽事增添在地青年的熱情與活力。臺中市夢想家青年隊選拔賽6月19日與20日兩天賽事比分及數據都會在GoHoops APP中呈現,民眾可透過行動裝置即時掌握現場球賽狀況。比賽開打前一小時會開放觀眾入場,現場採限額制度,入場前也會進行體溫量測及酒精消毒,讓球迷都能安心入場享受比賽。《臺中市夢想家青年隊選拔賽》6月19日(五) 20:00~22:00 夢想家青年隊 VS 晴天聯盟明星隊6月20日(六) 18:00~20:00 夢想家青年隊 VS 晴天聯盟明星隊6月20日(六) 20:00~22:00 夢想家青年隊 VS 寶麗金聯隊