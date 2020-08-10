▲ 小改款 Honda CR-V 百萬內就有 ACC、車道維持，預售 96.9 萬起

本次 Honda CR-V 改款新增更實惠之入門等級 1.5 VTi，將 Honda SENSING 及 6 SRS 輔助氣囊等先進安全科技列為標準配備，預約訂購售價請見內文，9 月 3 日上市後正式售價與預約售價間的差額，將採多退少不補原則。
車型
1.5 VTi
1.5 VTi-S
1.5 S
預接單售價
96.9萬元
103.9萬元
113.9萬元
即日起，全國 Honda Cars 同步展開改款 CR-V 搶先預訂送好禮活動，前 1,000 名預訂車主，領牌時將獲贈「Honda 多功能背包」；Honda Taiwan 於官方 Facebook粉絲團，所舉辦的「CR-V 萬人按讚」限時活動也同步展開，全網累積破萬讚，即可解鎖 9 月專屬購車優惠。歡迎消費者來電洽詢，Honda 全方位顧客服務專線 0800-666-789，或登入 Honda Taiwan 官方網站全新 CR-V 活動網頁 http://www.honda-taiwan.com.tw/auto 了解更多訊息。
全新 CR-V 以霸氣風貌所勾勒的身影，結合翼形 LED 陣列頭燈及日行燈、LED 霧燈及直列式尾燈，讓整體線條輪廓更顯銳利前衛；並導入更多消費者喜歡且實用的裝備，包含無線充電座（S/VTi-S）、副駕駛座四向電動座椅調整（S）、感應式電動尾門（S）、PSS駐車雷達系統（S。
標配 Earth Dreams Technology 1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，展現優異動力、燃油經濟及稅金優勢
全新 CR-V 標配 Earth Dreams Technology 技術群中的 1.5L 缸內直噴渦輪增壓引擎，可創造零遲滯、且超越同級的高效能動力，最大馬力輸出達 193 PS 及 24.8 kg-m 的豐沛扭力。研發團隊同步提昇引擎進、排氣效率，及汽門系統的冷卻及燃燒效率提升等技術，加上優異的 CVT 無段變速箱傳動效率，車身輕量化工程，達成一級能源效率等級，並符合最新嚴格環保法規。
以 G-CON、ACE 鋼骨車體及 Honda SENSING 等 23 項革新的主、被動安全系統
五代 Honda CR-V 上市以來，即以優異的主、被動安全設計，大幅提升車主及行人的用車安全。由於「智慧安全主被動防護 Honda SENSING 系統」及各項主、被動安全配備導入，使 Honda 車款具備優異的安全性，而且搭載 Honda SENSING 的車款，其車體險損失頻率大幅低於整體自小客車市場。
Honda CR-V 標配 Honda 獨創的 G-CON 技術，車體採用 ACE 鋼骨先進相容工程結構，進化鋼材衝擊潰縮設計能築起第一層碰撞防護罩，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量；更在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。
在主動安全配備，Honda CR-V 除了全車系標配「VSA 車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統」、「HAS 斜坡起步輔助系統」、「BOS 煞車優先系統」、「EBD 電子煞車力道分配系統」、「BA 電子式煞車力道輔助系統」、「TPMS 胎壓異常警示系統」等七大主動安全系統外，更全面搭載 Honda 集結先進科技的「Honda SENSING 智慧安全主動防護系統」，包含「ACC主動式車距調節定速巡航系統附加 LSF 低速自動跟車系統」、「LKAS 車道維持輔助系統」、「CMBS 碰撞緩解煞車系統」、「FCW 前方碰撞警示系統」、「RDM 道路偏移抑制系統」、「LDW 車道偏移警示系統」、「AHB 遠光燈自動切換系統」等合計高達 23 項的主被動安全輔助科技。