▲ 小改款 Honda CR-V 百萬內就有 ACC、車道維持，預售 96.9 萬起

CR-V 按讚破 10000 解鎖購車回饋。

車型



1.5 VTi



1.5 VTi-S



1.5 S



預接單售價



96.9萬元



103.9萬元



113.9萬元





以 G-CON、ACE 鋼骨車體及 Honda SENSING 等 23 項革新的主、被動安全系統



五代 Honda CR-V 上市以來，即以優異的主、被動安全設計，大幅提升車主及行人的用車安全。由於「智慧安全主被動防護 Honda SENSING 系統」及各項主、被動安全配備導入，使 Honda 車款具備優異的安全性，而且搭載 Honda SENSING 的車款，其車體險損失頻率大幅低於整體自小客車市場。



Honda CR-V 標配 Honda 獨創的 G-CON 技術，車體採用 ACE 鋼骨先進相容工程結構，進化鋼材衝擊潰縮設計能築起第一層碰撞防護罩，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量；更在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。



在主動安全配備，Honda CR-V 除了全車系標配「VSA 車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統」、「HAS 斜坡起步輔助系統」、「BOS 煞車優先系統」、「EBD 電子煞車力道分配系統」、「BA 電子式煞車力道輔助系統」、「TPMS 胎壓異常警示系統」等七大主動安全系統外，更全面搭載 Honda 集結先進科技的「Honda SENSING 智慧安全主動防護系統」，包含「ACC主動式車距調節定速巡航系統附加 LSF 低速自動跟車系統」、「LKAS 車道維持輔助系統」、「CMBS 碰撞緩解煞車系統」、「FCW 前方碰撞警示系統」、「RDM 道路偏移抑制系統」、「LDW 車道偏移警示系統」、「AHB 遠光燈自動切換系統」等合計高達 23 項的主被動安全輔助科技。



