🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

小改款 Honda CR-V 百萬內就有 ACC、車道維持，預售 96.9 萬起

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-10 18:40:00

▲ 小改款 Honda CR-V 百萬內就有 ACC、車道維持，預售 96.9 萬起
▲ 小改款 Honda CR-V 百萬內就有 ACC、車道維持，預售 96.9 萬起

本次 Honda CR-V 改款新增更實惠之入門等級 1.5 VTi，將 Honda SENSING 及 6 SRS 輔助氣囊等先進安全科技列為標準配備，預約訂購售價請見內文，9 月 3 日上市後正式售價與預約售價間的差額，將採多退少不補原則。


CR-V 按讚破 10000 解鎖購車回饋。
CR-V 按讚破 10000 解鎖購車回饋。

 

車型

1.5 VTi

1.5 VTi-S

1.5 S

預接單售價

96.9萬元

103.9萬元

113.9萬元

 

即日起，全國 Honda Cars 同步展開改款 CR-V 搶先預訂送好禮活動，前 1,000 名預訂車主，領牌時將獲贈「Honda 多功能背包」；Honda Taiwan 於官方 Facebook粉絲團，所舉辦的「CR-V 萬人按讚」限時活動也同步展開，全網累積破萬讚，即可解鎖 9 月專屬購車優惠。歡迎消費者來電洽詢，Honda 全方位顧客服務專線 0800-666-789，或登入 Honda Taiwan 官方網站全新 CR-V 活動網頁 http://www.honda-taiwan.com.tw/auto 了解更多訊息。

全新 CR-V 以霸氣風貌所勾勒的身影，結合翼形 LED 陣列頭燈及日行燈、LED 霧燈及直列式尾燈，讓整體線條輪廓更顯銳利前衛；並導入更多消費者喜歡且實用的裝備，包含無線充電座（S/VTi-S）、副駕駛座四向電動座椅調整（S）、感應式電動尾門（S）、PSS駐車雷達系統（S。

標配 Earth Dreams Technology 1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，展現優異動力、燃油經濟及稅金優勢

全新 CR-V 標配 Earth Dreams Technology 技術群中的 1.5L 缸內直噴渦輪增壓引擎，可創造零遲滯、且超越同級的高效能動力，最大馬力輸出達 193 PS 及 24.8 kg-m 的豐沛扭力。研發團隊同步提昇引擎進、排氣效率，及汽門系統的冷卻及燃燒效率提升等技術，加上優異的 CVT 無段變速箱傳動效率，車身輕量化工程，達成一級能源效率等級，並符合最新嚴格環保法規。

G-CONACE 鋼骨車體及 Honda SENSING 23 項革新的主、被動安全系統

五代 Honda CR-V 上市以來，即以優異的主、被動安全設計，大幅提升車主及行人的用車安全。由於「智慧安全主被動防護 Honda SENSING 系統」及各項主、被動安全配備導入，使 Honda 車款具備優異的安全性，而且搭載 Honda SENSING 的車款，其車體險損失頻率大幅低於整體自小客車市場。

Honda CR-V 標配 Honda 獨創的 G-CON 技術，車體採用 ACE 鋼骨先進相容工程結構，進化鋼材衝擊潰縮設計能築起第一層碰撞防護罩，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量；更在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。

在主動安全配備，Honda CR-V 除了全車系標配「VSA 車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統」、「HAS 斜坡起步輔助系統」、「BOS 煞車優先系統」、「EBD 電子煞車力道分配系統」、「BA 電子式煞車力道輔助系統」、「TPMS 胎壓異常警示系統」等七大主動安全系統外，更全面搭載 Honda 集結先進科技的「Honda SENSING 智慧安全主動防護系統」，包含「ACC主動式車距調節定速巡航系統附加 LSF 低速自動跟車系統」、「LKAS 車道維持輔助系統」、「CMBS 碰撞緩解煞車系統」、「FCW 前方碰撞警示系統」、「RDM 道路偏移抑制系統」、「LDW 車道偏移警示系統」、「AHB 遠光燈自動切換系統」等合計高達 23 項的主被動安全輔助科技。

關鍵字

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽