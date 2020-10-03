中職／賴鴻誠續投險釀禍　洪總：千算萬算，毋值天一劃

富邦悍將今天在新莊棒球場以3:2險勝兄弟，不過整場比賽峰迴路轉，主場軍也差點搞砸這一場勝利，所幸靠著陳凱倫的再見安打才終於在9局下脫困。總教練洪一中賽後也感嘆：「千算萬算，毋值天一劃。」
此役前7局兩隊洋投邦威以及米蘭達貢獻了一場精采的投手戰，富邦靠著陳凱倫的關鍵安打，取得2分領先，眼看很有機會能順利收下比賽。
但沒想到兄弟先在8局上追回1分，第9局富邦教練團讓賴鴻誠續投，而不是換上守護神陳鴻文，而前者面對周思齊投第一球就被敲出追平陽春砲，讓雙方又回到平手局面。之後詹子賢又敲出二壘安打，跑者也一度推進到三壘，還好陳鴻文上來後慢慢穩定局勢，最終連抓3個出局數，才化解危機。
對於這個調度，洪總賽後解釋說，「因為是左打，所以我跟賴鴻誠說：『你第一個解決完，之後陳鴻文再上來。』沒想到第一球就被全壘打，所以棒球真的是很難算。」
邦威今天前7局還是無安打比賽，但是用球數已經破百，第8局他續投壓制力明顯下降，最終被高宇杰和岳東華敲安後退場，但還是繳出7又1/3局失1分、送出8次三振的好投。
洪總認為邦威是有球威的投手，只要能投進好球帶，球質都不錯。本來他7局投完就打算換他了，不過捕手當時直說他狀況還很好，自己看也還有球速，因此才讓他續投。