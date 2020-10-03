中職／賴鴻誠續投險釀禍　洪總：千算萬算，毋值天一劃

富邦悍將今天在新莊棒球場以3:2險勝兄弟，不過整場比賽峰迴路轉，主場軍也差點搞砸這一場勝利，所幸靠著陳凱倫的再見安打才終於在9局下脫困。總教練洪一中賽後也感嘆：「千算萬算，毋值天一劃。」

▲富邦悍將投手賴鴻誠。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.04.10）