嘉義大學木設系師生辦桌設計奪銀　廚具產業注入創新活力

嘉義大學木質材料與設計學系主任李安勝指導學生張景融，參加台灣櫻花企業舉辦第六屆「SAKUAR AWARDS」整體廚房設計大賽，以「BANDO (辦桌，臺語發音)KITCHEN」為作品主題，擊敗全國參賽作品426件榮獲第二名銀獎，同時也獲得寒暑假到台灣櫻花有薪實習的機會，並獲得全額補助出國參與國際獎項競賽，將作品推上國際舞台。
李安勝強調，作品充分運用文化創意設計特色功能，融入居家智能廚房，將辦桌的喜氣、快樂與團聚氣氛，呈現在整理智能廚房環境設計與配置，達到引起消費者有著辦桌愉悅之共同美好回憶。
SAKURA AWARDS今年以「智在廚房」為主題，擴大增設廚房電器工業設計類，不僅提供學生發揮創意舞台，為廚房產業擔起教育英才的責任，未來踴躍投入廚具產業，提升國內廚具設計水平，將消費趨勢及品牌概念帶入校園，激發學生觀察力及創造力，並提早接觸消費市場。
張景融表示，「BANDO KITCHEN」以臺灣特有的辦桌飲食文化為發想，運用空間設計使備餐區與用餐區合而為一，將食材由儲料、洗滌烹調、擺盤上菜至空盤之洗淨，達成循環暢通迴路，除了提升料理作業效率，還增加人際互動交流機會，並且藉由整體色調及警示功能，讓使用者能夠安心自在輕鬆料理。