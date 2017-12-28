嘉義大學木設系師生辦桌設計奪銀　廚具產業注入創新活力

嘉義大學木質材料與設計學系主任李安勝指導學生張景融，參加台灣櫻花企業舉辦第六屆「SAKUAR AWARDS」整體廚房設計大賽，以「BANDO (辦桌，臺語發音)KITCHEN」為作品主題，擊敗全國參賽作品426件榮獲第二名銀獎，同時也獲得寒暑假到台灣櫻花有薪實習的機會，並獲得全額補助出國參與國際獎項競賽，將作品推上國際舞台。

李安勝強調，作品充分運用文化創意設計特色功能，融入居家智能廚房，將辦桌的喜氣、快樂與團聚氣氛，呈現在整理智能廚房環境設計與配置，達到引起消費者有著辦桌愉悅之共同美好回憶。