台灣泡麵「隱藏王牌」公開！每碗37元內行扛整箱　眾吃20年沒看過

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「還真的沒有看過這款泡麵....哪裡買啊」、「吃泡麵吃了20幾年，沒看過這款有在賣啊」、「好稀有的泡麵，不曾看過，如能拓點販售就有機會品嚐了」、「真的沒有看過這款耶！超市超商有賣嗎？」；而有不少也吃過的內行人則表示「這款超讚啊！去南投玩都搬兩三箱回來放」、「超好吃！一碗37元多吧，我都搬一整箱的」、「這碗有三種口味！超級讚啦，台灣泡麵的隱藏王牌」。
南投埔里名產「茭白筍」超有名！自產自銷「美人腿泡麵」
事實上，這款「美人腿泡麵」的起源，是因為南投埔里當地的名產以及經濟作物就是「茭白筍」，又被稱作是「美人腿」。根據統計，南投埔里種植茭白筍的面積高達1800公頃，總產量更是佔了全台灣85%，因為南投埔里的水資源豐厚，特殊的環境造就出優良的「茭白筍品質」，因而聞名全台。
然而南投埔里當地的農會為了要推廣在地特產「茭白筍」，因此自產自銷做出「美人腿泡麵」，在泡麵的調味包中加入當地特產，獨特的湯頭讓不少老饕愛不釋手。值得一提的是，由於該款泡麵是特定縣市自銷產品，所以並沒有在超市、量販店或者超商上架販售，因此才會有這麼多人根本不知道台灣有這款泡麵。
吃膩常見台灣泡麵口味！「美人腿泡麵」購買攻略、價格一次看
除了民眾可以在南投休息站或者是直接到埔里鎮農會購買以外，《NOWnews》也上網查找，發現許多電商平台、許多縣市農會網購平台都有在販售，如果單買一碗的話，價格大約是落在40元左右，如果是購買整箱的人，價格會壓低到37元左右。下回如果吃膩了其他泡麵口味，不妨可以嚐鮮吃看看南投埔里的「美人腿泡麵」哦！