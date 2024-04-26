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台灣泡麵「隱藏王牌」公開！每碗37元內行扛整箱　眾吃20年沒看過

▲台灣泡麵在市面上販售的口味非常眾多，除了定期的新品之外，也有許多老字號的泡麵長年稱霸排行榜。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣泡麵在市面上販售的口味非常眾多，除了定期的新品之外，也有許多老字號的泡麵長年稱霸排行榜。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣泡麵在市面上販售的口味非常眾多，除了定期的新品之外，也有許多老字號的泡麵長年稱霸排行榜，成為台灣泡麵的一大特色。然而，近日就有網友分享一款台灣泡麵隱藏版，由於平常沒有在各大通路上架，因此只有內行人才會知道，那就是南投埔里的縣市自銷特產「美人腿泡麵」，最近在社群掀起討論後，不少人都驚呼：「吃泡麵吃了20幾年，還真的是沒有看過這款」。

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近日有不少網友在臉書社團「泡麵公社」中開箱一款名為「美人腿」的泡麵，貼文提到「這款好像比較少人知道，每次去南投一定都會買一箱回台北，是台灣泡麵我的最愛款！」、「被朋友推薦這款美人腿泡麵，不吃不知道，一吃真的好驚艷喔！難怪朋友都一箱一箱的買，大家有吃過這款嗎？」

▲網友最近熱烈討論一款名為「美人腿泡麵」的碗裝泡麵，不少人看照片紛紛表示：「根本沒看過」。（圖/泡麵公社）
▲網友最近熱烈討論一款名為「美人腿泡麵」的碗裝泡麵，不少人看照片紛紛表示：「根本沒看過」。（圖/泡麵公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「還真的沒有看過這款泡麵....哪裡買啊」、「吃泡麵吃了20幾年，沒看過這款有在賣啊」、「好稀有的泡麵，不曾看過，如能拓點販售就有機會品嚐了」、「真的沒有看過這款耶！超市超商有賣嗎？」；而有不少也吃過的內行人則表示「這款超讚啊！去南投玩都搬兩三箱回來放」、「超好吃！一碗37元多吧，我都搬一整箱的」、「這碗有三種口味！超級讚啦，台灣泡麵的隱藏王牌」。

南投埔里名產「茭白筍」超有名！自產自銷「美人腿泡麵」

事實上，這款「美人腿泡麵」的起源，是因為南投埔里當地的名產以及經濟作物就是「茭白筍」，又被稱作是「美人腿」。根據統計，南投埔里種植茭白筍的面積高達1800公頃，總產量更是佔了全台灣85%，因為南投埔里的水資源豐厚，特殊的環境造就出優良的「茭白筍品質」，因而聞名全台。

▲南投埔里的特產就是「茭白筍」，不僅種植面積達1800公頃，總產量更是佔全台灣85%。（圖/日月潭國家風景區官網）
▲南投埔里的特產就是「茭白筍」，不僅種植面積達1800公頃，總產量更是佔全台灣85%。（圖/日月潭國家風景區官網）
然而南投埔里當地的農會為了要推廣在地特產「茭白筍」，因此自產自銷做出「美人腿泡麵」，在泡麵的調味包中加入當地特產，獨特的湯頭讓不少老饕愛不釋手。值得一提的是，由於該款泡麵是特定縣市自銷產品，所以並沒有在超市、量販店或者超商上架販售，因此才會有這麼多人根本不知道台灣有這款泡麵。

吃膩常見台灣泡麵口味！「美人腿泡麵」購買攻略、價格一次看

除了民眾可以在南投休息站或者是直接到埔里鎮農會購買以外，《NOWnews》也上網查找，發現許多電商平台、許多縣市農會網購平台都有在販售，如果單買一碗的話，價格大約是落在40元左右，如果是購買整箱的人，價格會壓低到37元左右。下回如果吃膩了其他泡麵口味，不妨可以嚐鮮吃看看南投埔里的「美人腿泡麵」哦！

▲南投埔里農會推出的「美人腿泡麵」長年販售，一碗售價40元，整箱購買平均37元左右，民眾可以網購或者到埔里農會購買。（圖/泡麵公社）
▲南投埔里農會推出的「美人腿泡麵」長年販售，一碗售價40元，整箱購買平均37元左右，民眾可以網購或者到埔里農會購買。（圖/泡麵公社）

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