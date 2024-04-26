Selina「懷雙胞胎3個月」真相曝光！夢想成真當三寶媽：拚到停經

7寶媽慘了！道歉兩次沒有用　臉書追蹤數「雪崩式掉粉1萬人」

▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney被質疑訕笑資源班學生，引起粉絲退追潮。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney被質疑訕笑資源班學生，引起粉絲退追潮。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney 24日在直播中失言，提到資源班話題大笑，被質疑歧視資源班學生，見批判聲浪變大，隔天才拍影片公開道歉，後來又刪掉影片，發文二度致歉，「請原諒我的無知與傲慢，對不起」，不過多數粉絲無法接受，粉專追蹤數幾小時內已經減少1萬多人

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▲Sydney爭議一籮筐，挺8個月孕肚爬百岳、連累山友導致受傷、把1歲女兒揹在身上滑雪、餵孩子吃山羌生內臟。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲▼Sydney爭議一籮筐，挺8個月孕肚爬百岳、連累山友導致受傷、把1歲女兒揹在身上滑雪、餵孩子吃山羌生內臟。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲林叨囝仔7寶媽懷孕8個月登百岳。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
Sydney今（26）日一早發文寫下：「我要對於我跟孩子在直播間的對話，使用了不當的字眼和過於輕浮的語氣，對有不同需要的孩子以及家長、老師造成了傷害，真的很對不起，我深感抱歉。我再一次向大家道歉，請原諒我的無知與傲慢，對不起。」

▲Sydney刪掉道歉影片，改以書面二度致歉。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲Sydney刪掉道歉影片，改以書面二度致歉。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
貼文一發布，大批網友、粉絲湧入留言：「您身為七寶媽又是網紅，對於教育體制卻充滿歧視，我很為您的孩子擔心」、「還把錯推給小孩真的是很扯」、「身為特殊生的家長我真的氣到發抖跟氣哭，我實在無法原諒您的行為，您身為家長竟然這麼的無知，帶一個特殊孩子有多辛苦，妳根本無法了解，妳這種人沒有資格踩著別人的傷痛去笑看這一切！」

還有不少網友勸已經是累犯的Sydney，卸下網紅職業，好好反省，「還是不要想賺有的沒的，好好在家把小孩顧好帶好，跟著孩子一起重新學習吧」、「好了好了...可以包包收起來關一關了」、「這幾年闖下的禍，道歉的次數，快要比妳生的小孩多了」、「從來沒有對任何人留過什麼負面留言，但這次真的忍不住了，竟然還有臉請大家原諒妳！」

至截稿前，Sydney的「林叨囝仔 The Lins' Kids」粉專追蹤數從原本的31萬減少至30萬，足足掉了至少1萬人，許多死忠粉絲失望透頂，引發退粉潮，「直接退妳追蹤，收回讚。本來滿喜歡妳的，還會特別去看妳的專訪，這次真的沒辦法接受，影片中的態度，骨子裡的傲慢，不可思議，看錯妳了」、「去年翻車後就退追了！」

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