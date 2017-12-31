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2018 NOW新年／「偶像劇男神」跨年這樣過

記者徐郁雯／專題報導2017/12/31 09:00
▲郭品超（左起）、鄭元暢、李國毅同為戲劇男神。（圖／翻攝自微博、臉書，2017.12.29）
▲郭品超（左起）、鄭元暢、李國毅同為戲劇男神。（圖／翻攝自微博、臉書，2017.12.29）

隨著2017年進入倒數時刻，除了檢視一年成長的痕跡，展望未來也是不可或缺的一部分。《NOWnews》選出3部經典偶像劇，重溫郭品超、鄭元暢、李國毅3位戲劇男神所演出的夯劇，也特別訪問到男神們的新年新願望，陪伴大家跨入嶄新的2018年。

1.「九頭身男神」郭品超

郭品超在2004年與安以軒搭擋演出《鬥魚》嶄露頭角，劇中角色從學校老大一路成為黑社會霸主，帥氣冷酷的模樣迷倒許多少女。近年來郭品超多在大陸拍戲，只為了完成心中的目標——與更多厲害的前輩合作。十分努力的郭品超也如願與范冰冰演出《贏天下》，隨後投入古裝大戲《將夜》拍攝。


▲郭品超演出《鬥魚》一炮而紅。（圖／翻攝自微博，2017.12.30）

工作滿檔的郭品超，被問及新年新希望為何？他仍寄心於工作，「希望2017年拍的作品，都能趕快播出，盡早跟大家見面，當然更希望每一部都有好的收視率！」談到有無特別的跨年經驗？郭品超坦言：「劇組的生活，其實真的沒有所謂的假日！」表示初一、初二時，劇組會比較熱鬧，也會包紅包慰勞辛苦的工作人員，大家會一起吃年夜飯、放煙火，頗有過節氛圍。


▲郭品超演出多檔古裝。（圖／經紀公司提供，2017.12.30）

2.「暖男男神」鄭元暢

鄭元暢自2003年演出《薔薇之戀》便一鳴驚人，憂鬱又伶牙俐齒的反差萌，隨即累積一票死忠鐵粉。2005年與林依晨合作《惡作劇之吻》，把外表冷酷且專情的直樹演得入木三分，因「惡吻CP」聲勢居高不下，兩人也於續集再續前緣。如今鄭元暢早躍升一線演員，近來忙於拍攝由張愛玲知名著作《半生緣》所改編的電視劇，與蔣欣、劉嘉玲等人合作，新戲《合夥人》、《爵跡 臨界天下》預計明年都會陸續上映。


▲鄭元暢演出《惡作劇之吻》登上男神寶座。（圖／翻攝自微博，2017.12.30）

積極投入在工作上的鄭元暢，新年新希望則相當樸實，「今年比去年好、明年比今年好，也希望再去幾個沒去過的國家走走」。憶起過去特別的跨年拍戲經驗，鄭元暢笑說：「有一年跨年正在拍攝《你照亮我星球》，因為劇情需要也是要拍跨年，所以一邊拍吻戲，背景就是101煙火。」這種巧合的確讓人印象深刻。


▲鄭元暢與林依晨演出《惡作劇之吻》建立好交情。（圖／翻攝自微博，2017.12.30）

3.「新國民男神」李國毅

李國毅於2013年與任容萱演出《我的自由年代》聲名大噪，即便該劇已播畢3年，「自由幫」私下仍持續聯絡，並未戲散人散。李國毅而後演出《如朕親臨》、《麻醉風暴2》後，在事業如日中天之際，宣布暫停接戲長達半年。充電完成的李國毅，接下懸疑劇《1006的房客》，並3度與謝欣穎合作，讓外界頗為期待。


▲李國毅近年戲路大開。（圖／翻攝自臉書，2017.12.30）


▲李國毅與任容萱合作《我的自由年代》。（圖／翻攝自臉書，2017.12.30）

《1006的房客》預計明年3月播出，近日正緊鑼密鼓地拍攝中，他表示劇情或是表演都跟以往的演出不同，新希望就是期盼觀眾能喜歡這齣戲！李國毅也提及許久未與好友相聚，所以會先在明年1月21日舉辦生日派對，與粉絲相見歡，並會表演多首初次公開演唱的歌曲，他打趣笑說：「希望可以表現的很好、不要忘詞，能讓大家都有非常幸福愉快的一天。」


▲李國毅、謝欣穎三度合作演出《1006的房客》。（圖／記者林柏年攝，2017.12.20）

問及印象最深刻的拍戲經驗，李國毅先是稱讚劇組非常替工作人員著想，最晚7、8點就會收工，好讓大家趁跨年放鬆一下。他透露，有次拍攝一部On檔戲，因當周是完結篇，所以從29號晚上連拍36小時到31號早上，直呼：「拍完回去累翻了。」但李國毅怕一睡就跨完年，所以約朋友到家裡跨年，自然而然就被叫醒了。

關鍵字偶像劇男神郭品超鬥魚鄭元暢惡作劇之吻李國毅我的自由年代
陳昇連續24年跨年開唱　無人能敵

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