2018 NOW新年／「偶像劇男神」跨年這樣過

郭品超在2004年與安以軒搭擋演出《鬥魚》嶄露頭角，劇中角色從學校老大一路成為黑社會霸主，帥氣冷酷的模樣迷倒許多少女。近年來郭品超多在大陸拍戲，只為了完成心中的目標——與更多厲害的前輩合作。十分努力的郭品超也如願與范冰冰演出《贏天下》，隨後投入古裝大戲《將夜》拍攝。

隨著2017年進入倒數時刻，除了檢視一年成長的痕跡，展望未來也是不可或缺的一部分。《NOWnews》選出3部經典偶像劇，重溫郭品超、鄭元暢、李國毅3位戲劇男神所演出的夯劇，也特別訪問到男神們的新年新願望，陪伴大家跨入嶄新的2018年。



▲郭品超演出《鬥魚》一炮而紅。（圖／翻攝自微博，2017.12.30）

工作滿檔的郭品超，被問及新年新希望為何？他仍寄心於工作，「希望2017年拍的作品，都能趕快播出，盡早跟大家見面，當然更希望每一部都有好的收視率！」談到有無特別的跨年經驗？郭品超坦言：「劇組的生活，其實真的沒有所謂的假日！」表示初一、初二時，劇組會比較熱鬧，也會包紅包慰勞辛苦的工作人員，大家會一起吃年夜飯、放煙火，頗有過節氛圍。



▲郭品超演出多檔古裝。（圖／經紀公司提供，2017.12.30）

2.「暖男男神」鄭元暢

鄭元暢自2003年演出《薔薇之戀》便一鳴驚人，憂鬱又伶牙俐齒的反差萌，隨即累積一票死忠鐵粉。2005年與林依晨合作《惡作劇之吻》，把外表冷酷且專情的直樹演得入木三分，因「惡吻CP」聲勢居高不下，兩人也於續集再續前緣。如今鄭元暢早躍升一線演員，近來忙於拍攝由張愛玲知名著作《半生緣》所改編的電視劇，與蔣欣、劉嘉玲等人合作，新戲《合夥人》、《爵跡 臨界天下》預計明年都會陸續上映。



▲鄭元暢演出《惡作劇之吻》登上男神寶座。（圖／翻攝自微博，2017.12.30）

積極投入在工作上的鄭元暢，新年新希望則相當樸實，「今年比去年好、明年比今年好，也希望再去幾個沒去過的國家走走」。憶起過去特別的跨年拍戲經驗，鄭元暢笑說：「有一年跨年正在拍攝《你照亮我星球》，因為劇情需要也是要拍跨年，所以一邊拍吻戲，背景就是101煙火。」這種巧合的確讓人印象深刻。



▲鄭元暢與林依晨演出《惡作劇之吻》建立好交情。（圖／翻攝自微博，2017.12.30）

3.「新國民男神」李國毅

李國毅於2013年與任容萱演出《我的自由年代》聲名大噪，即便該劇已播畢3年，「自由幫」私下仍持續聯絡，並未戲散人散。李國毅而後演出《如朕親臨》、《麻醉風暴2》後，在事業如日中天之際，宣布暫停接戲長達半年。充電完成的李國毅，接下懸疑劇《1006的房客》，並3度與謝欣穎合作，讓外界頗為期待。



▲李國毅近年戲路大開。（圖／翻攝自臉書，2017.12.30）



▲李國毅與任容萱合作《我的自由年代》。（圖／翻攝自臉書，2017.12.30）

《1006的房客》預計明年3月播出，近日正緊鑼密鼓地拍攝中，他表示劇情或是表演都跟以往的演出不同，新希望就是期盼觀眾能喜歡這齣戲！李國毅也提及許久未與好友相聚，所以會先在明年1月21日舉辦生日派對，與粉絲相見歡，並會表演多首初次公開演唱的歌曲，他打趣笑說：「希望可以表現的很好、不要忘詞，能讓大家都有非常幸福愉快的一天。」



▲李國毅、謝欣穎三度合作演出《1006的房客》。（圖／記者林柏年攝，2017.12.20）

問及印象最深刻的拍戲經驗，李國毅先是稱讚劇組非常替工作人員著想，最晚7、8點就會收工，好讓大家趁跨年放鬆一下。他透露，有次拍攝一部On檔戲，因當周是完結篇，所以從29號晚上連拍36小時到31號早上，直呼：「拍完回去累翻了。」但李國毅怕一睡就跨完年，所以約朋友到家裡跨年，自然而然就被叫醒了。